«Не спасти их было никак»: видео страшного пожара, который унес жизни семьи с двумя детьми

— Тушили всем, чем могли. Тушили все — и женщины, — отметил один из очевидцев. — Пожар был такой силы, что нельзя было подойти к дому метра на два. Чтобы машину убрать, мы поливали друг друга водой. Не спасти их было никак. Он разгорелся буквально за считаные минуты.

