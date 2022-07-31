«Не спасти их было никак»: видео страшного пожара, который унес жизни семьи с двумя детьми
В ролике коротко рассказываем, что произошло
Страшный пожар в СНТ «Энергетик» под Чиком унес жизни четырех человек — семьи с двумя детьми. Дом вспыхнул в ночь на 31 июля. Погибли
Сейчас возбуждено уголовное дело. Соседи в ужасе: о семье отзываются только в положительном ключе и не могут поверить в произошедшее. Также они поделились возможными причинами пожара.
— Тушили всем, чем могли. Тушили все — и женщины, — отметил один из очевидцев. — Пожар был такой силы, что нельзя было подойти к дому метра на два. Чтобы машину убрать, мы поливали друг друга водой. Не спасти их было никак. Он разгорелся буквально за считаные минуты.
Всю известную информацию, а также кадры самого пожара мы собрали в одном коротком видео.
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