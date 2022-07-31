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Сгорела семья с двумя детьми

«Не спасти их было никак»: видео страшного пожара, который унес жизни семьи с двумя детьми

В ролике коротко рассказываем, что произошло

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Страшный пожар в СНТ «Энергетик» под Чиком унес жизни четырех человек — семьи с двумя детьми. Дом вспыхнул в ночь на 31 июля. Погибли 3-летний мальчик, 11-летняя девочка, а также их родители. При этом 54-летней женщине, которая находилась тоже в доме, удалось выбраться.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Соседи в ужасе: о семье отзываются только в положительном ключе и не могут поверить в произошедшее. Также они поделились возможными причинами пожара.

— Тушили всем, чем могли. Тушили все — и женщины, — отметил один из очевидцев. — Пожар был такой силы, что нельзя было подойти к дому метра на два. Чтобы машину убрать, мы поливали друг друга водой. Не спасти их было никак. Он разгорелся буквально за считаные минуты.

Всю известную информацию, а также кадры самого пожара мы собрали в одном коротком видео.

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