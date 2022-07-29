Boeing 737, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Самолет снизился до высоты 3 тысячи метров
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Boeing 737 авиакомпании Utair, летевший рейсом Грозный — Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, самолет снизился до высоты 3 тысячи метров.
Известно, что самолет вылетел из Грозного около 15:00 мск. По какой причине экипаж подал сигнал тревоги, не сообщается.
По данным Flightradar, самолет резко развернулся. Сейчас он пропал с карты сайта.