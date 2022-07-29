«Если бы на улице было больше людей, ее могли спасти»: что говорили на похоронах жестоко убитой 17-летней сибирячки

— Она было слишком молодой, чтобы умереть. Смерть ее была невероятно жестокой. Мне кажется, если бы в тот вечер на улице было бы больше людей, ее возможно удалось бы спасти. Больше всего мне жаль ее мать. Я надеюсь, что Хушнуду Хамроеву (обвиняемому в убийстве, также известному как Роман — прим.ред) дадут достойный приговор, чтобы он вышел через несколько десятков лет, а лучше вообще, чтобы он сел на пожизненное, — поделился с НГС Алексей.