«Если бы на улице было больше людей, ее могли спасти»: что говорили на похоронах жестоко убитой 17-летней сибирячки
Проститься с убитой девушкой пришло около четырех десятков новосибирцев
29 июля в Советском районе Новосибирска простились с 17-летней девушкой, которую 27 июля жестоко убили в Нижней Ельцовке.
На траурную процессию пришли несколько десятков человек, среди которых родные, близкие, друзья и просто неравнодушные новосибирцы. Основную массу пришедших составила молодежь, которая лично знала сибирячку.
— Она было слишком молодой, чтобы умереть. Смерть ее была невероятно жестокой. Мне кажется, если бы в тот вечер на улице было бы больше людей, ее возможно удалось бы спасти. Больше всего мне жаль ее мать. Я надеюсь, что Хушнуду Хамроеву (обвиняемому в убийстве, также известному как Роман — прим.ред) дадут достойный приговор, чтобы он вышел через несколько десятков лет, а лучше вообще, чтобы он сел на пожизненное, — поделился с НГС Алексей.
Траурная процессия началась в 13:00. Около получаса священник отпевал покойную. После чего к месту, где проходила прощальная церемония подъехал катафалк и увез тело на кладбище.
Принесенные на похороны живые цветы практически полностью скрывали в гробу тело убитой девушки. В этот день никто не скрывал слез. Среди пришедших на похороны были и те, кто хорошо знает обвиняемого в расправе над сибирячкой.
— Я сильно близко ее не знала, поэтому особо ничего сказать не могу. С Ромой я очень тесно была знакома. Он мне рассказывал, что она его бывшая. За что он ее убил это не понятно. Вообще он очень добрый, отзывчивый, помогал постоянно. Даже когда ему было тяжело, он меня поддерживал. В этой истории виноваты оба, где-то 50 на 50, — поделилась Марина (имя изменено).
Знакомая семьи рассказала корреспонденту НГС, что девушку похоронили на Южном кладбище рядом с могилами покойных родственников.
Жестокое убийство произошло в ночь на 27 июля. Обвиняемым по делу проходит Хушнуд Хамроев. По версии следствия, он нанес девушке минимум 15 ударов ножом, нападение попало на камеру видеорегистратора автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело, Хамроев признал свою вину. Накануне, 28 июля, суд заключил его под стражу на два месяца.