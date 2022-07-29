Два нетрезвых новосибирца врезались в световые опоры с разницей в два с половиной часа

Два новосибирца, прошлой ночью, врезались в световые опоры в Советском и Кировском районах .

По информации отдела пропаганды городского ГИБДД, 28 июля 42-летний мужчина в нетрезвом виде на машине Toyota Gaia ехал по улице Софийская. В 23:15 сибиряк не справился с управлением и врезался в световую опору. Его с травмами увезли в больницу.

А уже через пару часов в Кировском районе 33-лений мужчина на автомобиле Nissan Cefiro въехал в столб на улице Саввы Кожевникова. Как сообщили в инспекции, сибиряк был пьян и не справился с управлением. Во время аварии пострадали 33-летний водитель и пассажир на вид 30-35 лет. Их с травмами увезли в больницу.

