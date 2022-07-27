Не первый раз сбегает из дома: в Новосибирске месяц ищут 16-летнего подростка

— Это не первый случай, когда он уходит из дома. Это уже третий раз. Первый раз его не было три дня, второй раз пропал на две недели, в этот раз уже месяц не появлялся. Из-за этого нас поставили на учет в ПДН. По мне, основная причина — переходный возраст. У молодежи сейчас модно сбегать от родителей, — говорит мать.

