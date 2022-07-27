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Не первый раз сбегает из дома: в Новосибирске месяц ищут 16-летнего подростка

О школьнике ничего не известно с 27 июня

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Подросток ушел гулять днем 27 июня, а вечером не вернулся домой

Подросток ушел гулять днем 27 июня, а вечером не вернулся домой

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В Ленинском районе Новосибирска пропал 16-летний Александр Грошев. Местонахождение подростка неизвестно с 27 июня.

Как рассказала корреспонденту НГС Ольга Добрец, мать мальчика, днем он вышел из дома на улице Невельского и исчез. По словам женщины, до 9 июля подросток был на связи, но на звонки родителей не отвечал. Вновь юноша появился в Сети лишь 27 июля.

— Это не первый случай, когда он уходит из дома. Это уже третий раз. Первый раз его не было три дня, второй раз пропал на две недели, в этот раз уже месяц не появлялся. Из-за этого нас поставили на учет в ПДН. По мне, основная причина — переходный возраст. У молодежи сейчас модно сбегать от родителей, — говорит мать.

Приметы подростка: рост — 168 см, вес — 52 кг, худощавое телосложение. Волосы светлые, глаза карие. В день пропажи был одет в белую футболку, голубые джинсы, белые кроссовки и темную кофту с капюшоном. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номеру: +7 913 727-76-50.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что 15 июня текущего года несовершеннолетний 2005 г. р. ушел из дома по ул. Невельского и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На розыск подростка ориентирован личный состав отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по г. Новосибирску и все наружные экипажи полиции. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-64-79, +7 996 379-58-71.

Ранее, 26 июля, в Новосибирске нашли живой 16-летнюю девушку, которая пропала 14 мая.

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