Не первый раз сбегает из дома: в Новосибирске месяц ищут
16-летнего подростка
О школьнике ничего не известно с 27 июня
В Ленинском районе Новосибирска пропал
Как рассказала корреспонденту НГС Ольга Добрец, мать мальчика, днем он вышел из дома на улице Невельского и исчез. По словам женщины, до 9 июля подросток был на связи, но на звонки родителей не отвечал. Вновь юноша появился в Сети лишь 27 июля.
— Это не первый случай, когда он уходит из дома. Это уже третий раз. Первый раз его не было три дня, второй раз пропал на две недели, в этот раз уже месяц не появлялся. Из-за этого нас поставили на учет в ПДН. По мне, основная причина — переходный возраст. У молодежи сейчас модно сбегать от родителей, — говорит мать.
Приметы подростка: рост — 168 см, вес — 52 кг, худощавое телосложение. Волосы светлые, глаза карие. В день пропажи был одет в белую футболку, голубые джинсы, белые кроссовки и темную кофту с капюшоном. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номеру: