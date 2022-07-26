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Транзитный пассажир не дождался денежного перевода и полез в билетную кассу — видео, где он преодолел стену

Подозреваемый пробрался в служебное помещение из-за отсутствия денег

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Подозреваемого задержали в зале ожидания

Подозреваемого задержали в зале ожидания

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На автостанции на вокзале Новосибирск-Главный на камеру видеонаблюдения попал момент ограбления билетной кассы: мужчина на глазах у людей перелез через перегородки билетных касс. Подозреваемый — 37-летний мужчина, был проездом в городе. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

По данным ведомства, ранее судимый подозреваемый ехал из Алтайского края домой, в Белгородскую область, транзитом через Новосибирск. Во время поездки он потерял мобильный телефон и деньги.

— Мужчина обратился к билетному кассиру с просьбой позвонить родственникам и договориться о переводе для него денежных средств на банковскую карту. Когда перевод не поступил, он посчитал, что его обманули, и вернулся к кассам, которые в тот момент были закрыты. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник перелез через ограждение и стал искать денежные средства, — сообщили в полиции.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, сделал он это на глазах у других ожидающих.

Добычей злоумышленника стал смартфон стоимостью почти 20 тысяч рублей. После этого он ушел в зал ожидания, где его задержали правоохранители. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее, 21 июля, в Новосибирске задержали организаторов запрещенной секты.

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