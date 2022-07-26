Транзитный пассажир не дождался денежного перевода и полез в билетную кассу — видео, где он преодолел стену
Подозреваемый пробрался в служебное помещение из-за отсутствия денег
На автостанции на вокзале Новосибирск-Главный на камеру видеонаблюдения попал момент ограбления билетной кассы: мужчина на глазах у людей перелез через перегородки билетных касс. Подозреваемый —
По данным ведомства, ранее судимый подозреваемый ехал из Алтайского края домой, в Белгородскую область, транзитом через Новосибирск. Во время поездки он потерял мобильный телефон и деньги.
— Мужчина обратился к билетному кассиру с просьбой позвонить родственникам и договориться о переводе для него денежных средств на банковскую карту. Когда перевод не поступил, он посчитал, что его обманули, и вернулся к кассам, которые в тот момент были закрыты. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник перелез через ограждение и стал искать денежные средства, — сообщили в полиции.
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, сделал он это на глазах у других ожидающих.
Добычей злоумышленника стал смартфон стоимостью почти 20 тысяч рублей. После этого он ушел в зал ожидания, где его задержали правоохранители. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее, 21 июля, в Новосибирске задержали организаторов запрещенной секты.