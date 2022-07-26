Транзитный пассажир не дождался денежного перевода и полез в билетную кассу — видео, где он преодолел стену

— Мужчина обратился к билетному кассиру с просьбой позвонить родственникам и договориться о переводе для него денежных средств на банковскую карту. Когда перевод не поступил, он посчитал, что его обманули, и вернулся к кассам, которые в тот момент были закрыты. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник перелез через ограждение и стал искать денежные средства, — сообщили в полиции.