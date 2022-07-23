СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 57.39
eur 57.76
Тема дняКак бывшая официантка стала вице-миссис Вселенная
Все новости
Все новости

Сибирячка влетела в канаву на МЖК, не смогла выехать и обругала полицейских

Задержание попало на видео

1 475
Женщина отказывалась от медицинского освидетельствования

Женщина отказывалась от медицинского освидетельствования

Поделиться

Ночью 22 июля в Октябрьском районе Новосибирска 37-летняя женщина за рулем Mazda Demio влетела в канаву и не смогла выехать. После этого женщина начала давить на автомобильный сигнал. Жильцы ближайшего дома вызвали сотрудников ГИБДД.

— Влетела в канаву. После пыталась выехать около 10 минут, безрезультатно давя на газ до отсечки. Потом, видимо, от обиды еще минут на 10 давила автомобильный сигнал. На уши подняла полрайона. С улицы было слышно, как дети во всем доме плачут, напугались все, — цитирует рассказ очевидца паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

В новосибирской Госавтоинспекции пояснили, что вызов поступил в дежурную часть в 2 часа ночи. На место выехал экипаж, который обнаружил автомобиль в канаве:

— За рулем находилась женщина 1985 года рождения, которая вела себя неадекватно, в том числе по отношению к сотрудникам Госавтоинспекции и их законным требованиям. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась, — рассказали в полиции.

На женщину составили протоколы по ч. 1 ст. 12.26, ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ, ее доставили в Октябрьский отдел полиции.

Ч. 1 ст. 12.26, ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В марте в селе Лебедевка Искитимского района 33-летний пьяный водитель «Тойота-Превиа» выехал на полосу для встречного движения и врезался в «Митсубиши-Аутлендер». В результате пострадал 60-летний водитель второго автомобиля.

ГИБДДавария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2