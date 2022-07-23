Сибирячка влетела в канаву на МЖК, не смогла выехать и обругала полицейских
Задержание попало на видео
Ночью 22 июля в Октябрьском районе Новосибирска
— Влетела в канаву. После пыталась выехать около 10 минут, безрезультатно давя на газ до отсечки. Потом, видимо, от обиды еще минут на 10 давила автомобильный сигнал. На уши подняла полрайона. С улицы было слышно, как дети во всем доме плачут, напугались все, — цитирует рассказ очевидца паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».
В новосибирской Госавтоинспекции пояснили, что вызов поступил в дежурную часть в 2 часа ночи. На место выехал экипаж, который обнаружил автомобиль в канаве:
— За рулем находилась женщина 1985 года рождения, которая вела себя неадекватно, в том числе по отношению к сотрудникам Госавтоинспекции и их законным требованиям. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась, — рассказали в полиции.
На женщину составили протоколы по ч. 1 ст. 12.26, ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ, ее доставили в Октябрьский отдел полиции.
Ч. 1 ст. 12.26, ч. 1 ст. 19.3. КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения; неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
В марте в селе Лебедевка Искитимского района