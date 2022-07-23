Сибирячка влетела в канаву на МЖК, не смогла выехать и обругала полицейских

Ночью 22 июля в Октябрьском районе Новосибирска 37-летняя женщина за рулем Mazda Demio влетела в канаву и не смогла выехать. После этого женщина начала давить на автомобильный сигнал. Жильцы ближайшего дома вызвали сотрудников ГИБДД.

— Влетела в канаву. После пыталась выехать около 10 минут, безрезультатно давя на газ до отсечки. Потом, видимо, от обиды еще минут на 10 давила автомобильный сигнал. На уши подняла полрайона. С улицы было слышно, как дети во всем доме плачут, напугались все, — цитирует рассказ очевидца паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

