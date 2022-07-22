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Subaru врезался в УАЗ и влетел в дерево: пострадал 8-летний мальчик

Ребенка доставили в больницу

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После удара машина вылетела с дороги

После удара машина вылетела с дороги

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В Новосибирске Subaru врезался в УАЗ и влетел в дерево в Первомайском районе — пострадал ребенок. ДТП произошло сегодня около 05:40.

Водитель на Subaru Forester двигался со стороны дома № 2 по Бердскому шоссе и при повороте налево не уступил дорогу «УАЗ-Патриоту».

— После столкновения Subaru съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал его пассажир — 8-летний мальчик. Он с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

Вечером 17 июля в Новосибирске произошло ДТП с автомобилями Toyota, Peugeot 408, Suzuki Grand Vitara и Nissan Pathfinder. В результате пострадали три ребенка.

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