Subaru врезался в УАЗ и влетел в дерево: пострадал
8-летний мальчик
Ребенка доставили в больницу
В Новосибирске Subaru врезался в УАЗ и влетел в дерево в Первомайском районе — пострадал ребенок. ДТП произошло сегодня около 05:40.
Водитель на Subaru Forester двигался со стороны дома
— После столкновения Subaru съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал его пассажир —
Вечером 17 июля в Новосибирске произошло ДТП с автомобилями Toyota, Peugeot 408, Suzuki Grand Vitara и Nissan Pathfinder. В результате пострадали три ребенка.