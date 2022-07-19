Таксиста отправили в колонию и обязали выплатить полмиллиона сестре погибшего пешехода

— Водитель заявлял, что было плохое освещение, значит, нужно было ему ехать с меньшей скоростью. Он увидел человека поздно, тормозить не стал, как предписано в ПДД, а выехал на обочину, что запрещено. Куда он выехал, там и задавил пешехода. Мы считаем, что водитель был виновен в ДТП, что и было доказано. Согласны с приговором, хотя и ждали более жесткого наказания. Таксист после ДТП семье никаких соболезнований не принес, деньгами не помогал, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров, представитель потерпевшей стороны.