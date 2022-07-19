Таксиста отправили в колонию и обязали выплатить полмиллиона сестре погибшего пешехода
Автомобиль задавил мужчину уже на обочине
Калининский районный суд Новосибирска приговорил таксиста к 1,5 года колонии-поселения из-за смертельного наезда на пешехода. ДТП произошло 6 сентября на улице Богдана Хмельницкого.
По данным из приговора суда, водитель ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Объединения. Около 21:15 дорогу в неположенном месте решил перейти
— Водитель заявлял, что было плохое освещение, значит, нужно было ему ехать с меньшей скоростью. Он увидел человека поздно, тормозить не стал, как предписано в ПДД, а выехал на обочину, что запрещено. Куда он выехал, там и задавил пешехода. Мы считаем, что водитель был виновен в ДТП, что и было доказано. Согласны с приговором, хотя и ждали более жесткого наказания. Таксист после ДТП семье никаких соболезнований не принес, деньгами не помогал, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров, представитель потерпевшей стороны.
Таксиста признали виновным по ч. 3. ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— Признать виновным и назначить наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на один год и шесть месяцев, — говорится в приговоре Калининского районного суда/
С таксиста в пользу родной сестры погибшего также взыскали 500 тысяч морального вреда, 65 тысяч материального ущерба. Также женщине должны возместить расходы на представителя.
Приговор суда не вступил в законную силу. Таксист подал апелляцию.
В середине июня Первомайский районный суд Новосибирска отказался смягчить наказание Никите Лазькову. 31 марта 2020 года он насмерть сбил журналиста ВГТРК Антона Лучанского.