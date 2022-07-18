В Новосибирской области водитель без прав съехал в кювет и врезался в дерево — два человека погибли
Водителю было 40 лет, личность пассажира не установлена
В Новосибирской области на территории Тогучинского района водитель 40 лет без водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-2110, съехал в кювет и врезался в дерево, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте. Личность пассажира не установлена.
— Около 13:40 на территории Тогучинского района Новосибирской области водитель 1982 года рождения, не имея права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2110 двигался по автодороге
На месте аварии работают следственно-оперативные группы, обстоятельства уточняются.
Вечером 17 июля в Новосибирске произошло ДТП с автомобилями Toyota, Peugeot 408, Suzuki Grand Vitara и Nissan Pathfinder. В результате пострадали 2 мальчика, которые находились в Peugeot, одному из них 7 лет, другому — 10 лет. Также пострадал 14-летний подросток, ехавший в Suzuki. Их доставили в больницу.