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Самолет Новосибирск — Санкт-Петербург не смог приземлиться из-за воздушных шаров

Пилоты решили уйти на второй круг перед посадкой

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Инцидент произошел вчера

Инцидент произошел вчера

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Вчера, 12 июля, самолету Новосибирск — Санкт-Петербург пришлось уйти на второй круг перед посадкой из-за связки воздушных шаров.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, в 13:14 по московскому времени экипаж самолета доложил о парашютисте, пересекающем взлетную полосу.

— При визуальном осмотре биноклем выяснилось, что это воздушные шары, — говорится в телеграм-канале.

В пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы» нашим коллегам из «Фонтанки» подтвердили, что такой инцидент вчера был. НГС не удалось дозвониться до аэропорта.

В июне в Новосибирске не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, который летел из Москвы. Его отправили в аэропорт Барнаула. Причиной стал туман над городом.

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Пулковоавиа
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