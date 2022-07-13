Самолет Новосибирск — Санкт-Петербург не смог приземлиться из-за воздушных шаров
Пилоты решили уйти на второй круг перед посадкой
Вчера, 12 июля, самолету Новосибирск — Санкт-Петербург пришлось уйти на второй круг перед посадкой из-за связки воздушных шаров.
Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, в 13:14 по московскому времени экипаж самолета доложил о парашютисте, пересекающем взлетную полосу.
— При визуальном осмотре биноклем выяснилось, что это воздушные шары, — говорится в телеграм-канале.
В пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы» нашим коллегам из «Фонтанки» подтвердили, что такой инцидент вчера был. НГС не удалось дозвониться до аэропорта.
В июне в Новосибирске не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, который летел из Москвы. Его отправили в аэропорт Барнаула. Причиной стал туман над городом.