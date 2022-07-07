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10-летний мальчик врезался в дерево на квадроцикле — ребенка госпитализировали

ДТП произошло в Заельцовском районе

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ДТП произошло 7 июля

ДТП произошло 7 июля

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В Заельцовском районе Новосибирска 7 июля в 15:30 10-летний мальчик врезался на квадроцикле в дерево.

— Несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом, двигался по улице Черняховского, со стороны улицы Ереванской, в сторону улицы Победы, и в пути следования, у дома 47 по улице Черняховского, совершил наезд на препятствие, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Как уточнили в ГИБДД, мальчика доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется.

В понедельник, 4 июля, вечером на территории Центрального района, произошло ДТП с тремя машинами. Один автомобиль в результате аварии опрокинулся на бок и вылетел в сторону тротуара. В результате ДТП пострадали 3-летняя девочка и женщина.

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