10-летний мальчик врезался в дерево на квадроцикле — ребенка госпитализировали
ДТП произошло в Заельцовском районе
В Заельцовском районе Новосибирска 7 июля в 15:30
— Несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом, двигался по улице Черняховского, со стороны улицы Ереванской, в сторону улицы Победы, и в пути следования, у дома 47 по улице Черняховского, совершил наезд на препятствие, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Как уточнили в ГИБДД, мальчика доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется.
В понедельник, 4 июля, вечером на территории Центрального района, произошло ДТП с тремя машинами. Один автомобиль в результате аварии опрокинулся на бок и вылетел в сторону тротуара. В результате ДТП пострадали