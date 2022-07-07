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«Стояла бесхозная»: 15-летний подросток вывез на эвакуаторе чужую «Ладу-Приору» и продал ее в Интернете

Новому владельцу автомобиль пришлось вернуть

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Полицейские вернули украденный автомобиль владельцу

Полицейские вернули украденный автомобиль владельцу

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В Новосибирске 15-летний подросток вызвал эвакуатор, чтобы вывезти чужую «Ладу-Приору» с дачного участка, а потом продал автомобиль через Интернет. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Инцидент произошел 2 июня в Кировском районе города. В отдел полиции обратился хозяин машины, обнаруживший пропажу своего автомобиля. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что подросток живет в Ленинском районе Новосибирска. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Свой поступок парень объяснил полицейским тем, что «машина стояла бесхозная». В итоге автомобиль вернули владельцу, а вот получил ли обратно свои деньги покупатель — неизвестно.

Ранее НГС писал о том, как 15-летний подросток угнал машину, в которой водитель забыл ключи. Парень доехал до дома и там бросил автомобиль.

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