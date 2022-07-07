«Стояла бесхозная»:
15-летний подросток вывез на эвакуаторе чужую «Ладу-Приору» и продал ее в Интернете
Новому владельцу автомобиль пришлось вернуть
В Новосибирске
— Инцидент произошел 2 июня в Кировском районе города. В отдел полиции обратился хозяин машины, обнаруживший пропажу своего автомобиля. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Известно, что подросток живет в Ленинском районе Новосибирска. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
Свой поступок парень объяснил полицейским тем, что «машина стояла бесхозная». В итоге автомобиль вернули владельцу, а вот получил ли обратно свои деньги покупатель — неизвестно.
Ранее НГС писал о том, как