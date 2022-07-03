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Тема дняМинивэн перевернулся на бок после ДТП
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Минивэн опрокинулся на бок после столкновения с Subaru на Бориса Богаткова

В аварии никто не пострадал

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ДТП произошло ночью 3 июля

ДТП произошло ночью 3 июля

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Ночью 3 июля в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись универсал Subaru Legacy и минивэн. От удара минивэн перевернулся на бок, у Subaru пострадала передняя часть.

Как передает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте работали спасатели МЧС. В городской ГИБДД подтвердили информацию об аварии.

— В ДТП никто не пострадал. Оформлено с материальным ущербом, — уточнили в ведомстве.

В июне автобус с рабочими опрокинулся в кювет в Искитимском районе. Тогда пострадали три человека.

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