Минивэн опрокинулся на бок после столкновения с Subaru на Бориса Богаткова
В аварии никто не пострадал
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Ночью 3 июля в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись универсал Subaru Legacy и минивэн. От удара минивэн перевернулся на бок, у Subaru пострадала передняя часть.
Как передает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте работали спасатели МЧС. В городской ГИБДД подтвердили информацию об аварии.
— В ДТП никто не пострадал. Оформлено с материальным ущербом, — уточнили в ведомстве.
В июне автобус с рабочими опрокинулся в кювет в Искитимском районе. Тогда пострадали три человека.