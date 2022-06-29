СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 52.97
eur 55.89
Тема дняНовый график отключения воды
Все новости
Все новости

Пропавшую сибирячку нашли мертвой спустя девять дней после исчезновения

Женщина проживала в деревне Константиновка, погибшей ее нашли в Куйбышеве

4 308
Наталья Кармазина вышла из дома 17 июня. С тех пор о ее местонахождении не было известно

Наталья Кармазина вышла из дома 17 июня. С тех пор о ее местонахождении не было известно

Поделиться

Вчера, 28 июня, в Куйбышеве нашли мертвой 32-летнюю Наталью Кармазину из деревни Константиновка. Она ушла из дома 17 июня из-за семейного конфликта.

— Куйбышевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по НСО.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 21 июня, как рассказала Алеся Яблонских, поиски проводили сотрудники полиции и работники аварийно-спасательной службы Куйбышевского района.

Недавно НГС рассказывал, что в Кировском районе Новосибирска пропал 44-летний Евгений Плетнев. Мужчина часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время. С 4 июня о его местонахождении неизвестно.

По теме

поиски«ЛизаАлерт»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2