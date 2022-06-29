Пропавшую сибирячку нашли мертвой спустя девять дней после исчезновения
Женщина проживала в деревне Константиновка, погибшей ее нашли в Куйбышеве
Вчера, 28 июня, в Куйбышеве нашли мертвой
— Куйбышевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по НСО.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 21 июня, как рассказала Алеся Яблонских, поиски проводили сотрудники полиции и работники аварийно-спасательной службы Куйбышевского района.
Недавно НГС рассказывал, что в Кировском районе Новосибирска пропал