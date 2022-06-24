«Незатейливые песни — часть генетического кода»: что пишут о Юрии Шатунове звезды, связанные с Новосибирском

Смерть лидера культовой поп-группы 1990-х «Ласковый май», 48-летнего Юрия Шатунова, вызвала сильный отклик у общественности. Соболезнования по этому поводу выражают не только поклонники, но и известные люди.

Корреспондент НГС изучил соцсети звезд, связанных с Новосибирском, и обнаружил сообщения о скончавшемся музыканте у певцов Шуры и Мити Фомина из группы Hi-Fi и писательницы, бизнесвумен и светской львицы Лены Лениной, которая проживает во Франции.