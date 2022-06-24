«Незатейливые песни — часть генетического кода»: что пишут о Юрии Шатунове звезды, связанные с Новосибирском
Почтили память лидера культовой поп-группы «Ласковый май» певцы Шура и Митя Фомин, а также светская львица Лена Ленина
Смерть лидера культовой поп-группы
Корреспондент НГС изучил соцсети звезд, связанных с Новосибирском, и обнаружил сообщения о скончавшемся музыканте у певцов Шуры и Мити Фомина из группы Hi-Fi и писательницы, бизнесвумен и светской львицы Лены Лениной, которая проживает во Франции.
Сообщения о Шатунове нашлись только в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ, соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией). Публикуем тексты их постов — в авторской редакции.
Шура поставил видеофрагмент юмористического шоу Верки Сердючки, где новосибирский музыкант пел песню «Ласкового мая» и подписал: «Памяти Юрия Шатунова! Боль, невосполнимая утрата, но ты у нас всегда останешься в сердце!»
Лена Ленина разместила коллаж из портретов Шатунова и написала эмоциональный пост: «Что творится с миром! Слишком много смертей! Умер Юра Шатунов. Детство и юность половины страны! Соболезнования не только родным и близким, но и всем, для кого его незатейливые песни — часть генетического кода! Покойся с миром! Белые розы всегда будут лежать на твоей могиле! Мы тебя не забудем!»
А Митя Фомин написал самый большой пост, но поставил фотографию с задумчивым собой:
СЮЖЕТ
— Это очень печально и трагично, что уходят такие молодые люди. Что такое 48 лет? Это практически половина жизни. Вчера мы были свидетелями смерти другого исполнителя, один за одним. Одному — 45 лет (умершему 22 июня артисту Пьеру Нарциссу. — Прим. ред.), другому — 48. К сожалению, Юрия Шатунова я лично никогда не видел. Я не поклонник группы «Ласковый май», но это не значит, что мне не жаль, особенно когда артистов стало меньше по разным причинам. Это были такие беззаботные, наивные в хорошем смысле этого слова песни, которые действительно пела вся страна. Ему петь и петь, радовать людей, особенно в такое новое время, но очень жаль. Не уберегли, не вернуть! Очень жаль, выражаю соболезнования всем близким и поклонникам! — написал в своем аккаунте Митя Фомин.
Музыкант Юрий Шатунов — лидер известнейшей поп-группы