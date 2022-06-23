Два студента НГПУ скончались с разницей в 12 дней: их нашли вместе в общежитии. Что известно об инциденте
Причина смерти до сих пор устанавливается
В Новосибирске с разницей в 12 дней скончались два студента педагогического института. Их нашли вдвоем еще 5 июня в общежитии НГПУ. Один из них был уже мертв, а второго госпитализировали. Сегодня, 23 июня, стало известно, что позже умер и второй молодой человек.
Вторую смерть зафиксировали 17 июня, оба молодых человека были 2003 года рождения. Причина смерти в обоих случаях не установлена, так как экспертиза еще проводится, сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Кристина Зязева.
— Утром 5 июня в общежитие НГПУ была вызвана бригада скорой медицинской помощи. По прибытии медиками были обнаружены двое молодых людей, обучающихся в НГПУ. Один из студентов не подавал признаков жизни, другой был доставлен в медицинское учреждение. Родителям пострадавших предложена помощь социальной и психологической службы вуза, — сообщали НГС в пресс-службе НГПУ после того, как стало известно о первой смерти.
Также на ситуацию отреагировало прежде Министерство образования НСО. В рамках своих полномочий ведомство было готово оказать содействие правоохранительным органам.
Корреспондент НГС пообщалась с несколькими студентками, чтобы узнать, что было известно об умерших и что изменилось в вузе после ситуации. Девушки попросили остаться анонимными, так как руководство университета не приветствует, чтобы учащиеся распространялись о случившемся.
В вузе рассказывают друг другу, говорит одна из студенток, что тревогу забила мать парня, который скончался сразу. Женщина стала беспокоиться, так как сын не выходил на связь, и позвонила на вахту студенческого общежития. На ее звонок сразу отреагировали и пошли проверять состояние молодых людей. Охранник открыл дверь комнаты. Знакомые студентки рассказывали ей, что на этаже ощущался трупный запах, между собой учащиеся обсуждают, что тела пролежали в течение двух дней.
После этой ситуации начались проверки, говорит одна из студенток. Она живет в общежитии, и, по ее словам, комнаты стали проверять на чистоту и наличие «лишних предметов». Другая студентка сообщила, что НГПУ провел лекции о вреде наркотиков для студентов вуза. НГС отправил запрос в пресс-центр НГПУ, чтобы выяснить, действительно ли проводились эти мероприятия и в связи с чем, но на момент публикации ответ получен не был.
Зимой в общежитии НГУ скончалась студентка-первокурсница. Она училась в Институте медицины и психологии им. Зельмана НГУ. Некоторые студенты вуза считают, что это связано с усиленной подготовкой девушки к пересдачам.