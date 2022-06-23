Два студента НГПУ скончались с разницей в 12 дней: их нашли вместе в общежитии. Что известно об инциденте

В Новосибирске с разницей в 12 дней скончались два студента педагогического института. Их нашли вдвоем еще 5 июня в общежитии НГПУ. Один из них был уже мертв, а второго госпитализировали. Сегодня, 23 июня, стало известно, что позже умер и второй молодой человек.

Вторую смерть зафиксировали 17 июня, оба молодых человека были 2003 года рождения. Причина смерти в обоих случаях не установлена, так как экспертиза еще проводится, сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Кристина Зязева.

