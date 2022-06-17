Автобус с рабочими слетел с дороги и завалился на бок — пострадали три пассажирки
ДТП произошло по дороге в Линево
Автобус с рабочими опрокинулся в кювет в Искитимском районе Новосибирской области. ДТП произошло вчера,
— На съезде технологической дороги в сторону рабочего поселка Линево водитель, управляя автомобилем ПАЗ, перевозил рабочих, отвлекся, в результате чего съехал с дороги в правый кювет по ходу своего движения и допустил опрокидывание. Пострадали три пассажирки, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Водитель автобуса тоже сначала обратился за медицинской помощью, но был отпущен из медучреждения. Травмы были зафиксированы только у трех пассажирок. Какие именно — в ведомстве не уточнили.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Кому именно принадлежит автобус, в МВД не смогли уточнить.
По сообщению подписчика группы «АСТ-54», в ПАЗе перевозили рабочих Колыванского угольного разреза, он принадлежит «Сибантрациту». В компании на момент обращения за комментарием о происшествии не было данных, но обещали уточнить информацию.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске водитель маршрутки решил обогнать автобус и резко выехал на встречную полосу перед другой машиной. ДТП удалось избежать чудом. Инцидент попал на видео.