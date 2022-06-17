Спасателям пришлось 1,5 часа прочесывать пляж из-за оставленных вещей — на место вызвали полицию

В Новосибирске отдыхающие на пляже у Обского моря пожаловались спасателям на брошенные вещи. Среди них были штаны, обувь, кепка, куртка и портмоне — мужчина мог пойти купаться и утонуть.



— В 21:20 в службу МАСС поступила информация от отдыхающих на берегу людей, что уже около суток они наблюдают на берегу Обского моря оставленные без присмотра вещи, буквально в 20 метрах от территории аварийно-спасательного отряда «Южный». Спасатели провели тщательный осмотр береговой территории, опросили людей, — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».