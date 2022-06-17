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Спасателям пришлось 1,5 часа прочесывать пляж из-за оставленных вещей — на место вызвали полицию

Отдыхающие на пляже предположили, что владелец одежды мог утонуть

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Владельца не нашли. Всю информацию и вещи передали полиции

Владельца не нашли. Всю информацию и вещи передали полиции

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В Новосибирске отдыхающие на пляже у Обского моря пожаловались спасателям на брошенные вещи. Среди них были штаны, обувь, кепка, куртка и портмоне — мужчина мог пойти купаться и утонуть.

— В 21:20 в службу МАСС поступила информация от отдыхающих на берегу людей, что уже около суток они наблюдают на берегу Обского моря оставленные без присмотра вещи, буквально в 20 метрах от территории аварийно-спасательного отряда «Южный». Спасатели провели тщательный осмотр береговой территории, опросили людей, — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

На пляж пришлось вызвать полицейских. Спасатели 1,5 часа прочесывали берег, но не нашли владельца.

— Конечно, вещи на берегу могли просто забыть, но иногда это свидетельствует и о несчастном случае, — отметили в группе и предупредили об опасности купания в необорудованных местах.

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