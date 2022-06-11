Новосибирец избил пенсионера из-за курения возле подъезда на улице Высоцкого. Драка попала на видео
Полиция выяснят обстоятельства потасовки
9 июня у подъезда жилого дома на улице Высоцкого, 11 мужчина избил пенсионера. Видеоролик потасовки опубликован в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».
Судя по кадрам, мужчина сначала сделал замечание пенсионеру за курение, а затем, ударив головой о дверь, повалил его на землю. После потасовки мужчина зашел в подъезд, куда и собирался изначально.
На шум драки выбежали соседи, они предложили пострадавшему пожилому человеку вызвать скорую и полицию.
— 9 июня в отдел полиции Октябрьский поступило сообщение о нанесении телесных повреждений мужчине. На место выехали сотрудники полиции, в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе регионального главка МВД.
В марте недалеко от бара по улице Бориса Богаткова в Новосибирске четверо мужчин толпой избили до полусмерти пожилого мужчину. Сейчас семья пострадавшего опасается, что наказание понесет лишь один из участников избиения. Дочь пострадавшего рассказала НГС, как идет дело сейчас и как себя чувствует ее отец.