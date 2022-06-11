Новосибирец избил пенсионера из-за курения возле подъезда на улице Высоцкого. Драка попала на видео

9 июня у подъезда жилого дома на улице Высоцкого, 11 мужчина избил пенсионера. Видеоролик потасовки опубликован в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».



Судя по кадрам, мужчина сначала сделал замечание пенсионеру за курение, а затем, ударив головой о дверь, повалил его на землю. После потасовки мужчина зашел в подъезд, куда и собирался изначально.