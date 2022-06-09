Загорелось еще одно здание на Королева в Новосибирске — видео тушения
По оперативной информации, пострадавших при пожаре нет
Очередной пожар произошел сегодня на улице Королева в Новосибирске. На этот раз вспыхнуло помещение в доме
— Улица Королева, 17а. Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание. Выезд в 18 часов 32 минуты. Пострадавших, по оперативной информации, нет. Информация уточняется, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В 19 часов 19 минут открытое горение ликвидировали. Процесс тушения пожара попал на видео.
Сегодня спасательные подразделения уже работали на месте пожара в другом, производственном, здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.