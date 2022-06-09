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Загорелось еще одно здание на Королева в Новосибирске — видео тушения

По оперативной информации, пострадавших при пожаре нет

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Горит помещение, которое никто не использует

Горит помещение, которое никто не использует

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Очередной пожар произошел сегодня на улице Королева в Новосибирске. На этот раз вспыхнуло помещение в доме № 17а.

— Улица Королева, 17а. Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание. Выезд в 18 часов 32 минуты. Пострадавших, по оперативной информации, нет. Информация уточняется, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В 19 часов 19 минут открытое горение ликвидировали. Процесс тушения пожара попал на видео.

Сегодня спасательные подразделения уже работали на месте пожара в другом, производственном, здании на улице Королева — там располагается цех по производству матрасов.

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