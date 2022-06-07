Топ-менеджер VK погиб во время экспедиции в Ненецком автономном округе
Владимир Габриелян и его знакомый пропали после того, как их вездеход перевернулся в реке
Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба компании сегодня, 7 июня.
— Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды, — привели слова пресс-службы в РБК.
Накануне, 6 июня, стало известно, что Габриелян и его знакомый — директор по закупкам VK Сергей Мерзляков — пропали после опрокидывания вездеходов около села Шойна — об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказали в Союзе оленеводов НАО.
— Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос, <...> переходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море, — приводит сообщение от МЧС «Фонтанка».
Два человека, включая супругу Габриеляна, выбрались на берег. Телеграм-канал Baza опубликовал рассказ о случившемся от второго спасшегося — Сергея Ольсевича. По его словам, он вместе с женой Габриеляна ехал на одном из вездеходов, они пересекали реку Большой Бугрянец. Топ-менеджер вместе с Сергеем Мерзляковым ехал впереди и предупредил Ольсевича, что река опасная, но двигаться вперед можно.
После случившегося Ольсевич и жена Габриеляна около пяти часов пытались связаться по радиостанции с первым вездеходом, но никто не выходил на связь.
— Телефон спутниковый затонул. Несколько часов мы звали ребят. Носимая радиостанция работала, но на связь никто не выходил, — рассказал Сергей Ольсевич «Базе».
Им пришлось пройти 25 километров, чтобы вернуться к селу. Спасатели начали поиски топ-менеджера VK спустя 12 часов после исчезновения — место, где пропал вездеход, считается труднодоступным, поэтому в МЧС ждали рассвета.
Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group c 2005 года. Он стал в 2019-м заместителем гендиректора VK. В марте этого года вошел в совет директоров компании.