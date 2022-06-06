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Honda Civic столкнулась с электричкой в Бердске — смотрим, что стало с автомобилем

Водителю потребовалась помощь врачей

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От удара иномарку выбросило на пути

От удара иномарку выбросило на пути

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Днем 6 июня в Бердске Honda Civic столкнулась с электричкой. Водитель легкового автомобиля остался жив, но ему потребовалась помощь медиков.

Как сообщает «АвтоБердск», авария произошла в 15 часов на подъезде к станции Бердск. По словам очевидцев, машина ехала в сторону Калинина, а электричка прибывала из Новосибирска в Бердск. «Хонда» почти пересекла переезд, машинист применил аварийное торможение, но поезд успел задеть машину. От удара Honda выкинуло на соседние пути.

Водитель Honda получил травму головы, ему оказали первую помощь, сообщает издание.

Водителю машины понадобилась помощь врачей

Водителю машины понадобилась помощь врачей

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НГС обратился за комментарием в областную Госавтоинпекцию, там сообщили, что информацию уточняют.

По словам очевидцев, машинист применил экстренное торможение

По словам очевидцев, машинист применил экстренное торможение

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Похожая авария случилась в Бердске в 2020 году. Тогда водителя легковой машины увезли в больницу.

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