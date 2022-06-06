Тело неизвестного мужчины выловили в реке Тула в Новосибирске

28 мая в котловане в Юго-Западном жилмассиве было найдено тело утонувшего мужчины. Погибший решил поплавать в запрещенном для купания месте, где до сих пор не исследовано дно, сообщил НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.