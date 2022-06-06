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Тело неизвестного мужчины выловили в реке Тула в Новосибирске

Полиция проводит проверку

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Следователи устанавливают личность погибшего

Следователи устанавливают личность погибшего

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В Новосибирске 3 июня из реки Тула выловили тело неизвестного мужчины. Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, неизвестное тело мужчины было найдено возле СНТ «Проектировщик». Следователи проводят проверку.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что сообщение о трупе поступило им.

— 3 июня поступила информация, что в реке было найдено тело мужчины. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, тело из воды вытаскивали сотрудники МАСС. Они передали его полиции.

28 мая в котловане в Юго-Западном жилмассиве было найдено тело утонувшего мужчины. Погибший решил поплавать в запрещенном для купания месте, где до сих пор не исследовано дно, сообщил НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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