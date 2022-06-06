«Если ворота капитальные — то должны быть капитально закреплены»: губернатор — о гибели подростка на футбольном поле
В регионе будут проверять все футбольные ворота
Губернатор Новосибирской области поручил проверить в регионе все футбольные ворота из-за трагедии с гибелью подростка в Искитиме.
— В этом году лето у нас началось с трагедии. И, казалось бы, эти риски, риски падения футбольных ворот, нам известны, но в очередной раз трагедия произошла. И, мало того, увидели, что череда подобных трагедий — по всей стране, — отметил на оперативном совещании Андрей Травников.
Чиновники должны будут проверить все футбольные ворота на своих территориях.
— Вынужден еще раз напомнить — нужно провести все профилактические мероприятия. В отношении тех же пресловутых ворот. Уж, казалось бы, знаем, что делать. Если ворота капитальные — то они должны быть капитально закреплены. Если ворота временные, то они должны быть из легких конструкций и не нести угрозы для жизни, — напомнил губернатор.
Внепланово также должны осмотреть все объекты незавершенного строительства, котлованы, приямки и другие опасные места, куда могут забраться дети. Также губернатор поручил внимательно смотреть — не появляются ли незаконные летние лагеря для детей в регионе.
2 июня в селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области произошел трагический инцидент. Три мальчика отправились на стадион погонять мяч, в итоге один из них, 14-летний подросток, погиб. На него упали футбольные ворота. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия, поговорил со знакомыми и родными мальчика.