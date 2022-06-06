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Тема дняТравников - о трагедии с футбольными воротами
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Подростка убило воротами

«Если ворота капитальные — то должны быть капитально закреплены»: губернатор — о гибели подростка на футбольном поле

В регионе будут проверять все футбольные ворота

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Внепланово также должны осмотреть все опасные для детей объекты

Внепланово также должны осмотреть все опасные для детей объекты

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Губернатор Новосибирской области поручил проверить в регионе все футбольные ворота из-за трагедии с гибелью подростка в Искитиме.

— В этом году лето у нас началось с трагедии. И, казалось бы, эти риски, риски падения футбольных ворот, нам известны, но в очередной раз трагедия произошла. И, мало того, увидели, что череда подобных трагедий — по всей стране, — отметил на оперативном совещании Андрей Травников.

Чиновники должны будут проверить все футбольные ворота на своих территориях.

— Вынужден еще раз напомнить — нужно провести все профилактические мероприятия. В отношении тех же пресловутых ворот. Уж, казалось бы, знаем, что делать. Если ворота капитальные — то они должны быть капитально закреплены. Если ворота временные, то они должны быть из легких конструкций и не нести угрозы для жизни, — напомнил губернатор.

Внепланово также должны осмотреть все объекты незавершенного строительства, котлованы, приямки и другие опасные места, куда могут забраться дети. Также губернатор поручил внимательно смотреть — не появляются ли незаконные летние лагеря для детей в регионе.

2 июня в селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области произошел трагический инцидент. Три мальчика отправились на стадион погонять мяч, в итоге один из них, 14-летний подросток, погиб. На него упали футбольные ворота. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия, поговорил со знакомыми и родными мальчика.

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