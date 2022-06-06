«Если ворота капитальные — то должны быть капитально закреплены»: губернатор — о гибели подростка на футбольном поле

2 июня в селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области произошел трагический инцидент. Три мальчика отправились на стадион погонять мяч, в итоге один из них, 14-летний подросток, погиб. На него упали футбольные ворота. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия, поговорил со знакомыми и родными мальчика.