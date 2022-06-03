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Футбольные ворота снова убили ребенка — инцидент произошел в Подмосковье

Девочка с подругой гуляли по полю в деревне, это закончилось трагически

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Инцидент произошел в поле

Инцидент произошел в поле

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3 июня в Московской области в деревне Алешино в городском округе Пушкинский на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота.

Как сообщает MSK1.RU, погибшая с подругой гуляла в поле. Девочек заинтересовали футбольные ворота: они стали трогать их и висеть на них.

— В деревне Алешино на участке местности вблизи частных домов на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, в результате чего она получила травму головы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался, — сообщили в СК.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ — халатные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека. Прокуратура Московской области заявила о проведении проверки.

Накануне, 2 июня, похожий инцидент произошел в Новосибирской области. Группа подростков играла на стадионе в футбол в селе Улыбино. После игры 14-летний школьник начал выполнять на воротах «гимнастические упражнения». В результате металлическая конструкция обрушилась на него. Подробности происшествия можно прочитать здесь.

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