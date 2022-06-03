Футбольные ворота снова убили ребенка — инцидент произошел в Подмосковье
Девочка с подругой гуляли по полю в деревне, это закончилось трагически
3 июня в Московской области в деревне Алешино в городском округе Пушкинский на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота.
Как сообщает MSK1.RU, погибшая с подругой гуляла в поле. Девочек заинтересовали футбольные ворота: они стали трогать их и висеть на них.
— В деревне Алешино на участке местности вблизи частных домов на
По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ — халатные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека. Прокуратура Московской области заявила о проведении проверки.
Накануне, 2 июня, похожий инцидент произошел в Новосибирской области. Группа подростков играла на стадионе в футбол в селе Улыбино. После игры 14-летний школьник начал выполнять на воротах «гимнастические упражнения». В результате металлическая конструкция обрушилась на него. Подробности происшествия можно прочитать здесь.