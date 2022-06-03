В центре Москвы застрелили армянского бизнесмена. Рассказываем всё, что известно об убийстве, в одном видео
Следствие рассматривает кровную месть как возможную причину
Поздним вечером 2 июня на Комсомольском проспекте застрелили бизнесмена Оганеса Камаряна, когда тот выходил из ресторана «Сейджи» с 21-летней спутницей. Убийца подбежал, выстрелил в спину, затем добил предпринимателя контрольным в голову. Девушка не пострадала.
Спустя пять часов после убийства полиция задержала подозреваемого 1998 года рождения, молодой человек уже доставлен в подразделение Следственного комитета. Ранее MSK1.RU выяснил, на чем заработал состояние убитый в центре Москвы армянский бизнесмен. Рассказываем всё, что известно об убийстве, в одном видео.