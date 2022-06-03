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В центре Москвы застрелили армянского бизнесмена. Рассказываем всё, что известно об убийстве, в одном видео

Следствие рассматривает кровную месть как возможную причину

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Поздним вечером 2 июня на Комсомольском проспекте застрелили бизнесмена Оганеса Камаряна, когда тот выходил из ресторана «Сейджи» с 21-летней спутницей. Убийца подбежал, выстрелил в спину, затем добил предпринимателя контрольным в голову. Девушка не пострадала.

Спустя пять часов после убийства полиция задержала подозреваемого 1998 года рождения, молодой человек уже доставлен в подразделение Следственного комитета. Ранее MSK1.RU выяснил, на чем заработал состояние убитый в центре Москвы армянский бизнесмен. Рассказываем всё, что известно об убийстве, в одном видео.

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