«Поднялся, но тут же упал»: что известно о гибели мальчика из-за футбольных ворот под Новосибирском
Корреспондент НГС съездил на место и пообщался с родственниками и знакомыми погибшего
2 июня в селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области произошел трагический инцидент. Три мальчика отправились на стадион погонять мяч, в итоге один из них,
«Они упали ребенку на грудь»
Мама одного из свидетелей инцидента работает продавцом в местном магазине. Поговорить со своим
— Мой сын с двумя товарищами пошли играть в футбол на стадион. Один из них ударил мимо ворот, мяч улетел далеко, мальчик побежал за ним. В ожидании друга Егор начал раскачиваться на перекладине ворот, они упали ребенку на грудь. Мой сын достал Егора, тот поднялся, но тут же упал, потерял сознание и начал истекать кровью, — рассказала НГС местная жительница.
После ее сын побежал сообщить о произошедшем в школу, а оттуда — домой к матери Егора.
Как можно так раскачать ворота?
Корреспондент НГС сегодня застал мать, отца и сестру погибшего мальчика отъезжающими на машине от дома. Потерявшая сына женщина согласилась поговорить с журналистом.
— Прибегает вчера одноклассник заплаканный и весь белый, говорит: «Ваш сын умер». Я говорю: «Как умер?!» Я побежала туда, а он уже лежит. Я давай его обнимать, целовать, а у него из ушей, изо рта, из носа шла кровь. Он играл в футбол, трюки делал, а эта железка на него упала, — сдерживая слезы, рассказала женщина.
Она добавила, что ее сын был «позитивным, активным, ходил на все кружки, везде участвовал». При этом женщина усомнилась в том, что подросток сам виноват в своей гибели.
— Он весит 40 килограммов, как нужно так раскачать ворота, чтобы железо на него упало? Следствие разберется, — считает мать.
Трагедия произошла на территории спорткомплекса имени Геннадия Сивири, которым сейчас руководит сын Геннадия Петровича — Александр. Он отказался отвечать на вопросы НГС со ссылкой на рекомендации своего адвоката.
Проблемные футбольные ворота уже убрали с поля стадиона, переместив за здание спорткомплекса. Журналисту НГС (мужчина весом почти
Односельчане описывают Егора как активного, позитивного и улыбчивого мальчика, который обожал спорт.
— Очень эмоциональный светлый человек. Сегодня в школе ему должны были вручать серебряную медаль, — сказала знакомая ровесница мальчика.
Похороны Егора пройдут завтра, 4 июня, в селе.
НГС приносит свои соболезнования родным и близким юноши.
Что говорят в правоохранительных органах и администрации
— По предварительным данным, 14-летний потерпевший совместно с ранее знакомыми ребятами отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района Новосибирской области поиграть в футбол. После окончания игры потерпевший стал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия, — сообщили в региональном СК, добавив, что возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Свою проверку проводит и прокуратура Новосибирской области.
— У нас своих специалистов в селе нет для оценки безопасности спортивных объектов, обычно для этого вызываем комиссию из области. В связи с произошедшим, видимо, будет внеплановая проверка. Каких-либо комментариев я больше дать не могу, идет следствие, — сказала НГС глава сельской администрации Ирина Кладинова.
Глава Искитимского района Юрий Саблин сегодня пообещал проверить все муниципальные спортивные объекты и принять «организационные и кадровые решения». Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев поручил территориальным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в организациях и на объектах спорта.
— Анализ информации свидетельствует о значительном росте в 2022 году количества случаев гибели детей от внешних причин. За 2022 год на территории области от внешних причин погибло 43 ребенка, за аналогичный период прошлого года — 28 детей, — сообщили НГС в прокуратуре.
В январе челябинский