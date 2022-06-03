«Поднялся, но тут же упал»: что известно о гибели мальчика из-за футбольных ворот под Новосибирском

После ее сын побежал сообщить о произошедшем в школу, а оттуда — домой к матери Егора.



Как можно так раскачать ворота?

Корреспондент НГС сегодня застал мать, отца и сестру погибшего мальчика отъезжающими на машине от дома. Потерявшая сына женщина согласилась поговорить с журналистом.



— Прибегает вчера одноклассник заплаканный и весь белый, говорит: «Ваш сын умер». Я говорю: «Как умер?!» Я побежала туда, а он уже лежит. Я давай его обнимать, целовать, а у него из ушей, изо рта, из носа шла кровь. Он играл в футбол, трюки делал, а эта железка на него упала, — сдерживая слезы, рассказала женщина.

