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Подростка убило воротамиПодробности

«Поднялся, но тут же упал»: что известно о гибели мальчика из-за футбольных ворот под Новосибирском

Корреспондент НГС съездил на место и пообщался с родственниками и знакомыми погибшего

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Несчастный случай стал поводом проверить безопасность спортивных объектов по всей Новосибирской области

Несчастный случай стал поводом проверить безопасность спортивных объектов по всей Новосибирской области

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2 июня в селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области произошел трагический инцидент. Три мальчика отправились на стадион погонять мяч, в итоге один из них, 14-летний Егор (имя изменено. — Прим. ред.), погиб: на него упали футбольные ворота. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия, поговорил со знакомыми и родными мальчика. Что известно об инциденте и какие после него начались проверки — в материале НГС.

«Они упали ребенку на грудь»

Мама одного из свидетелей инцидента работает продавцом в местном магазине. Поговорить со своим 13-летним сыном она не позволила, но пересказала то, что услышала от него.

— Мой сын с двумя товарищами пошли играть в футбол на стадион. Один из них ударил мимо ворот, мяч улетел далеко, мальчик побежал за ним. В ожидании друга Егор начал раскачиваться на перекладине ворот, они упали ребенку на грудь. Мой сын достал Егора, тот поднялся, но тут же упал, потерял сознание и начал истекать кровью, — рассказала НГС местная жительница.

После ее сын побежал сообщить о произошедшем в школу, а оттуда — домой к матери Егора.

Как можно так раскачать ворота?

Корреспондент НГС сегодня застал мать, отца и сестру погибшего мальчика отъезжающими на машине от дома. Потерявшая сына женщина согласилась поговорить с журналистом.

— Прибегает вчера одноклассник заплаканный и весь белый, говорит: «Ваш сын умер». Я говорю: «Как умер?!» Я побежала туда, а он уже лежит. Я давай его обнимать, целовать, а у него из ушей, изо рта, из носа шла кровь. Он играл в футбол, трюки делал, а эта железка на него упала, — сдерживая слезы, рассказала женщина.

Она добавила, что ее сын был «позитивным, активным, ходил на все кружки, везде участвовал». При этом женщина усомнилась в том, что подросток сам виноват в своей гибели.

— Он весит 40 килограммов, как нужно так раскачать ворота, чтобы железо на него упало? Следствие разберется, — считает мать.

Все футбольные ворота убрали со стадиона

Все футбольные ворота убрали со стадиона

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Трагедия произошла на территории спорткомплекса имени Геннадия Сивири, которым сейчас руководит сын Геннадия Петровича — Александр. Он отказался отвечать на вопросы НГС со ссылкой на рекомендации своего адвоката.

Проблемные футбольные ворота уже убрали с поля стадиона, переместив за здание спорткомплекса. Журналисту НГС (мужчина весом почти 100 кг) не удалось их перевернуть в одиночку: металлическая конструкция очень тяжелая. Сложно представить, как это удалось сделать мальчику, который не весил и 50 кг.

На месте трагедии остался лишь след от футбольных ворот

На месте трагедии остался лишь след от футбольных ворот

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Односельчане описывают Егора как активного, позитивного и улыбчивого мальчика, который обожал спорт.

— Очень эмоциональный светлый человек. Сегодня в школе ему должны были вручать серебряную медаль, — сказала знакомая ровесница мальчика.

Похороны Егора пройдут завтра, 4 июня, в селе.

НГС приносит свои соболезнования родным и близким юноши.

Что говорят в правоохранительных органах и администрации

— По предварительным данным, 14-летний потерпевший совместно с ранее знакомыми ребятами отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района Новосибирской области поиграть в футбол. После окончания игры потерпевший стал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия, — сообщили в региональном СК, добавив, что возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Приподнять и перевернуть эти ворота в одиночку корреспондент НГС не смог: потребовалась помощь еще одного человека

Приподнять и перевернуть эти ворота в одиночку корреспондент НГС не смог: потребовалась помощь еще одного человека

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Свою проверку проводит и прокуратура Новосибирской области.

— У нас своих специалистов в селе нет для оценки безопасности спортивных объектов, обычно для этого вызываем комиссию из области. В связи с произошедшим, видимо, будет внеплановая проверка. Каких-либо комментариев я больше дать не могу, идет следствие, — сказала НГС глава сельской администрации Ирина Кладинова.

Глава администрации Улыбино сетует, что пандемия коронавируса нарушила порядок проверки спортивных объектов

Глава администрации Улыбино сетует, что пандемия коронавируса нарушила порядок проверки спортивных объектов

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СЮЖЕТ

Подростка убило воротамиПодростка убило воротами

Глава Искитимского района Юрий Саблин сегодня пообещал проверить все муниципальные спортивные объекты и принять «организационные и кадровые решения». Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев поручил территориальным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в организациях и на объектах спорта.

— Анализ информации свидетельствует о значительном росте в 2022 году количества случаев гибели детей от внешних причин. За 2022 год на территории области от внешних причин погибло 43 ребенка, за аналогичный период прошлого года — 28 детей, — сообщили НГС в прокуратуре.

В январе челябинский 10-классник умер во время урока физкультуры. 16-летний подросток упал замертво на третьем круге беговой разминки.

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