СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 61.47
eur 63.66
Тема дняЕдем по гигантской развязке возле нового ЛДС
Все новости
Все новости

Посетителю ирландского паба в Новосибирске не налили отечественное пиво — чем закончился скандал

Из-за неспокойного клиента дважды вызывали охрану

1 571
Инцидент произошел днем в среду

Инцидент произошел днем в среду

Поделиться

В Новосибирске 1 июня в 15:21 в Агентство Безопасности «Гвардия» поступил звонок из ирландского паба в Железнодорожном районе: там посетитель поругался с барменом. Как оказалось, посетитель был возмущен, что ему налили импортное пиво, а не отечественное.

— Посетитель, попросивший налить ему кружку пива, устроил скандал и отругал бармена за то, что тот налил ему напиток не отечественного, а импортного производства. То, что этот паб ирландский, и русского пива в нем не может быть по определению, клиент во внимание не принял. Бармен был вынужден нажать кнопку тревожной сигнализации и вызвать охрану, — сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».

Сотрудники агентства предложили вывести клиента из бара. В это время посетитель успокоился и работники бара решили не выгонять мужчину.

— Мужчина остался в баре и продолжил пить — ирландское пиво. Следующая тревога из этого заведения пришла в 16:01. На этот раз при попытке рассчитаться уже знакомый гвардейцам посетитель не нашел на своей банковской карте денежных средств. Сумма ущерба составила около 2000 рублей, — сообщили в пресс-службе Агентства.

Гвардейцы задержали должника и передали его сотрудникам полиции. НГС обратился в пресс-службу МВД по Новосибирской области, но на момент публикации комментария не было.

В апреле сибирячка оставила на барной стойке телефон с доступом к мобильному банку и лишилась 35 тысяч рублей.

По теме

барохранникипиво
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2