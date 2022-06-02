Посетителю ирландского паба в Новосибирске не налили отечественное пиво — чем закончился скандал
Из-за неспокойного клиента дважды вызывали охрану
В Новосибирске 1 июня в 15:21 в Агентство Безопасности «Гвардия» поступил звонок из ирландского паба в Железнодорожном районе: там посетитель поругался с барменом. Как оказалось, посетитель был возмущен, что ему налили импортное пиво, а не отечественное.
— Посетитель, попросивший налить ему кружку пива, устроил скандал и отругал бармена за то, что тот налил ему напиток не отечественного, а импортного производства. То, что этот паб ирландский, и русского пива в нем не может быть по определению, клиент во внимание не принял. Бармен был вынужден нажать кнопку тревожной сигнализации и вызвать охрану, — сообщили в пресс-службе АБ «Гвардия».
Сотрудники агентства предложили вывести клиента из бара. В это время посетитель успокоился и работники бара решили не выгонять мужчину.
— Мужчина остался в баре и продолжил пить — ирландское пиво. Следующая тревога из этого заведения пришла в 16:01. На этот раз при попытке рассчитаться уже знакомый гвардейцам посетитель не нашел на своей банковской карте денежных средств. Сумма ущерба составила около 2000 рублей, — сообщили в пресс-службе Агентства.
Гвардейцы задержали должника и передали его сотрудникам полиции. НГС обратился в пресс-службу МВД по Новосибирской области, но на момент публикации комментария не было.
В апреле сибирячка оставила на барной стойке телефон с доступом к мобильному банку и лишилась 35 тысяч рублей.