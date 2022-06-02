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Тема дняГрад и заморозки до -2 градусов. Как спасти огород
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Автокран провалился в грунт на площади Труда — его вытаскивала другая техника

Спецтехника перекрыла трамвайные пути

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Инцидент произошел утром 2 июня

Инцидент произошел утром 2 июня

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В Новосибирске 2 июня утром автокран провалился в грунт на площади Труда.

По информации из группы АСТ-54, провалившуюся технику вытаскивал другой автокран. Две машины перекрыли трамвайные пути.

На автокране, который вытаскивает другую машину, написано название компании. «Рено Кар» дает в аренду спецтехнику в Новосибирске. Как пояснила диспетчер, компания на площади Труда сдает автокраны в аренду для строительства четвертого моста. О самом происшествии диспетчер не знает.

НГС направил запрос в группу компаний ВИС с просьбой прокомментировать инцидент.

Вчера, 1 июня, в Новосибирске были сильные дожди, грозы и град. Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни. В Новосибирской области ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, а также северный пронзительный ветер.

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