Обманутая дольщица «Новомарусино» скончалась рядом с офисом, куда шла за компенсацией
Она собиралась получить деньги от конкурсного управляющего
Обманутая дольщица ЖК «Новомарусино» умерла буквально в нескольких метрах от офиса конкурсного управляющего ООО «Доступное жилье Новосибирск». Она шла туда для оформления документов на получение компенсации за недостроенную квартиру в Новомарусино.
— Действительно, такой инцидент произошёл: человеку стало плохо с сердцем. Это было 5 мая. Отмечу, что от 10 до 15 человек из списка кредиторов уже не дожили до получения компенсации, умирают люди. Еще шестеро обманутых дольщиков Новомарусино «потерялись»: мы не можем связаться с ними по указанным в договоре контактам, — рассказал НГС помощник конкурсного управляющего «ДЖН» Сергей Цой.
ООО «Доступное жилье Новосибирск» начало строительство ЖК «Новомарусино» в 2012 году, в 2014-м застройщик сдал дома первой очереди. Информация о задержке строительства остальных домов в «Новомарусино» появилась в 2017 году. Тогда дольщики рассказали, что за два года на месте не выполнили существенных работ. Один из дольщиков этих домов — мэрия Новосибирска, которая купила 93 квартиры. Они обошлись бюджету в 200 миллионов рублей. Впоследствии чиновники, заключившие контракт с «ДЖН», попали под уголовное дело.
Дома №1 и №5 решили не достраивать, а дольщикам пообещали компенсацию, писал «Прецедент». По словам помощника конкурсного управляющего Сергея Цоя, эта компенсация составляет от 42 до 52 тысяч рублей за квадратный метр.
— Компенсация небольшая, цены на квартиры в том же районе стартуют от 75 тысяч за квадрат. Компенсацию уже получили более 600 обманутых дольщиков, всего их было около 700, некоторым отказали в выплатах, — сказал НГС Цой.
Дольщики жилого комплекса неоднократно выходили на пикеты и голодовки. На директора «ДЖН» Вадима Варвянского завели уголовное дело о присвоении и растрате в особо крупном размере.