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Тема дняОчередной этап теплоиспытаний в Новосибирске
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Под Новосибирском пропала 15-летняя девочка — она не ночевала дома

Раньше девочка уже пропадала

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С собой у девочки была бело-серая сумочка

С собой у девочки была бело-серая сумочка

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В селе Раздольное под Новосибирском пропала 15-летняя Светлана Яковлева. Ее местонахождение неизвестно со вчерашнего дня. К поискам подростка приступил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— Заявку получили сегодня во второй половине дня. Известно, что девочка в день пропажи вышла вечером из дома на улицу и домой не вернулась. Ранее был случай, когда она уходила. По свидетельствам родных и полиции, ее нашли. Знали, куда и с кем она поехала. Ситуации, когда несколько часов ничего не было известно о ребенке, были, но чтобы она не возвращалась домой ночевать — такого ранее не было, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.

Приметы девочки: рост 155 см, нормальное телосложение, черные волосы, серо-голубые глаза.

Она была одета в черную кофту с коротким рукавом, черные джинсы и белые кроссовки. С собой у нее была бело-серая сумочка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8 800 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

В городе Бердске Новосибирской области пропал 27-летний парень. Его местонахождение неизвестно с 14 мая 2022 года.

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