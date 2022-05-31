В селе Раздольное под Новосибирском пропала 15-летняя Светлана Яковлева. Ее местонахождение неизвестно со вчерашнего дня. К поискам подростка приступил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— Заявку получили сегодня во второй половине дня. Известно, что девочка в день пропажи вышла вечером из дома на улицу и домой не вернулась. Ранее был случай, когда она уходила. По свидетельствам родных и полиции, ее нашли. Знали, куда и с кем она поехала. Ситуации, когда несколько часов ничего не было известно о ребенке, были, но чтобы она не возвращалась домой ночевать — такого ранее не было, — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.