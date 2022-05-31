11 российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Туристический микроавтобус, следовавший из Кемера в район Демре в турецкой Анталье, врезался в фонарный столб. Как сообщает агентство Demirören, в результате ДТП пострадали 12 человек, 11 из них — российские туристы.



По данным агентства, водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору ЛЭП. На место аварии выехали пожарные, медики и полицейские. Пострадавшим оказали помощь на месте и доставили в больницы Кумлуджи и Финике. Уточняется, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

