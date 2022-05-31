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11 российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Туристический автобус врезался в фонарный столб

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Всем пострадавшим оказали помощь на месте, после чего их развезли по больницам

Всем пострадавшим оказали помощь на месте, после чего их развезли по больницам

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Туристический микроавтобус, следовавший из Кемера в район Демре в турецкой Анталье, врезался в фонарный столб. Как сообщает агентство Demirören, в результате ДТП пострадали 12 человек, 11 из них — российские туристы.

По данным агентства, водитель микроавтобуса не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору ЛЭП. На место аварии выехали пожарные, медики и полицейские. Пострадавшим оказали помощь на месте и доставили в больницы Кумлуджи и Финике. Уточняется, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

РИА Новости уточняет, что туристы ехали с экскурсии от одного из уличных агентств, обращений в страховую компанию от клиентов российских туроператоров не было.

ДТП с туристическими автобусами в Турции не редкость. Только в прошлом году произошло несколько аварий, в которых пострадали российские туристы. В апреле 2021 года в Турции перевернулся автобус с российскими туристами, в результате один человек погиб, 26 пострадали.

В сентябре туристический автобус столкнулся со студенческим автобусом: один человек погиб и 49 пострадали.

В ноябре в Турции перевернулся еще один автобус с туристами из России, тогда с различными травмами госпитализировали девятерых.

АнтальяДТПТурцияаварияпутешествиятуристы
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