Вынесли приговор владельцу базы в Горном Алтае, по вине которого погибла семья чиновника
Трагедия произошла два года назад
Алтайский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу о гибели семьи чиновника на базе отдыха «Глобус» на озере Ая летом 2020 года. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) было возбуждено в отношении владельца турбазы.
Как мы сообщали ранее, семья начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ, управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских заселилась в номер на втором этаже комплекса 26 июля. Из-за ливня электричество на турбазе отключилось, и администрация приняла решение запустить дизельные генераторы, которые поставили в подсобное помещение под номером семьи. Выхлопные газы быстро отравили всех четырех человек.
Следствие установило, что тела погибших были обнаружены только спустя пять дней, 31 июля, — после того, как закончился срок оплаты за номер, а по зданию стал распространяться неприятный запах. После этого собственник базы вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда на сумму 6,5 миллиона рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Дело было передано в суд в марте 2021 года.