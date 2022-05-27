Вынесли приговор владельцу базы в Горном Алтае, по вине которого погибла семья чиновника

Алтайский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу о гибели семьи чиновника на базе отдыха «Глобус» на озере Ая летом 2020 года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) было возбуждено в отношении владельца турбазы.

