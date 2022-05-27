Появилось видео падения машины в строительную яму на Родниках — водитель снес несколько знаков
В ГИБДД заявка по адресу поступала, но позже была отклонена
АСТ-54 выложил видео утреннего ДТП, в котором водитель Toyota Camry улетел в строительную яму на Родниках в Новосибирске. На видео заметно, как водитель снес несколько дорожных знаков.
Ремонт на этом участке делает компания «СпецТрансСтрой». В пресс-службе компании рассказали НГС, что водитель снес дорожные знаки и бетонные ограждения.
— 25 апреля 2022 года новосибирское ООО «СпецТрансСтрой» перекрыло для движения участок дороги по улице Мясниковой в Калининском районе: компания строит продолжение городской магистрали. Объект отгорожен бетонными блоками, установлены дорожные знаки «Дорожные работы» в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. В утреннее время
В компании уточнили, что в дежурной части ГИБДД сообщили, что заявка по этому адресу поступила, но позже была отклонена без объяснения причины. Представители подрядной организации находятся на месте производства работ.
На момент публикации пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области ситуацию не прокомментировала.
Эта улица с 25 апреля должна быть перекрыта из-за ремонта на три месяца. НГС направил запрос в мэрию, чтобы уточнить, как сейчас организовано движение на участке, где произошел инцидент.