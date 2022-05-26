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В час пик на разъезде Иня задержали семь электричек — некоторые поезда стояли почти час

В компании объяснили это «техническими проблемами»

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На разъезде возникли «технические проблемы»

На разъезде возникли «технические проблемы»

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В Новосибирске сегодня, 26 мая, задержали семь электричек из-за технических проблем.

— Электропоезд до Буготака пришел вовремя — в 08:03 — на Речной вокзал. После Новосибирска-Южного стояли минут 10. Сейчас в 08:36 плетемся между Камышенской и разъездом Иня. А должны были быть за городом в районе Барышево. Машинист объявил о технических проблемах на разъезде Иня, — сообщила читательница НГС.

В ЗСЖД-Новосибирск-Пригород подтвердили, что сегодня с движением электропоездов были проблемы.

— Сегодня в 03:49 (по Москве) в районе станции Иня-Южная на участке Инская — Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области по техническим причинам были задержаны 7 пригородных электропоездов, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ЗСЖД-Новосибирск-Пригород. — Время задержки составляет до 50 минут.

Какие именно были технические проблемы, в компании не уточнили.

Задержаны были следующие пригородные электропоезда:

  • № 6628 сообщением Черепаново — Новосибирск;
  • № 6638 сообщением Ложок — Новосибирск;
  • № 6501 сообщением Новосибирск — Сокур;
  • № 6607 сообщением Новосибирск — Бердск;
  • № 6803 сообщением Новосибирск — Буготак;
  • № 6531 сообщением Новосибирск — Сокур;
  • № 6609 сообщением Новосибирск — Искитим.

— Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все меры по вводу пригородных электропоездов в график, — добавили в компании.

Ранее стало известно, что реализация проекта «Городская железная дорога» в Новосибирске обойдется в сумму около 14 миллиардов рублей.

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РЖДэлектричказадержка поездов
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