«Упал с высоты не менее 6 метров»: в суд передали дело о падении подростка на пивзаводе в Новосибирске

Днем 18 августа 2021 года на улице Петухова обвиняемый приступил к выполнению строительных работ на высоте на стройплощадке. Вопреки установленным нормам и требованиям безопасности, он привлек к работе и 16-летнего потерпевшего.

Ранее сообщалось, что подросток работал без трудового договора на пивзаводе на Петухова, 79.



— Потерпевший, находясь на крыше здания, в результате обрушения под весом собственного тела демонтируемой кровли провалился и упал с высоты не менее 6 метров на бетонную поверхность первого этажа данного здания, — объяснили в Следственном комитете.