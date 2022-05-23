«Упал с высоты не менее 6 метров»: в суд передали дело о падении подростка на пивзаводе в Новосибирске
Инцидент произошел еще в августе прошлого года
Следственный отдел по Первомайскому району СУ СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего мужчины в совершении преступления по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По данным следствия, в июле 2021 года обвиняемым и ООО «Армакс» заключили договор подряда. Подрядчик обязался выполнить работы по демонтажу кровли здания.
Днем 18 августа 2021 года на улице Петухова обвиняемый приступил к выполнению строительных работ на высоте на стройплощадке. Вопреки установленным нормам и требованиям безопасности, он привлек к работе и 16-летнего потерпевшего.
Ранее сообщалось, что подросток работал без трудового договора на пивзаводе на Петухова, 79.
— Потерпевший, находясь на крыше здания, в результате обрушения под весом собственного тела демонтируемой кровли провалился и упал с высоты не менее 6 метров на бетонную поверхность первого этажа данного здания, — объяснили в Следственном комитете.
Несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения и его увезли в больницу.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он не признал.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Кировский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
В Новосибирске закончили расследование дела о травмировании рабочего компании «Технострой» на улице 2-й Обской в Октябрьском районе.