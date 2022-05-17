Вандалы разбили дорогие стеклянные козырьки в новосибирском ЖК — их ищут по видео, обещают вознаграждение
Козырьки стоят
Утром 15 мая два парня разбили стеклянные козырьки в новом комплексе «Инские холмы» на улице Большевистской — управляющая компания объявила вознаграждение за информацию о вандалах.
Инцидент произошел в 07:14 утра в воскресенье. По информации управляющей компании, стоимость одного стеклянного козырька — около 100 тысяч рублей.
— Табличку «Осторожно, опасность» они сорвали с набережной. Полопали шарики на мосту с церемонии открытия. Пытались раскачать буквы из металла в центре квартала. Были изгнаны охранником, потом вернулись и разбили навесы, — рассказали журналисту НГС в УК «Инские холмы».
Компания написала заявление в полицию, но найти хулиганов пытается и самостоятельно: за установление личности парней, попавших на запись камер видеонаблюдения, УК предложила вознаграждение в 30 тысяч рублей — их выплатят после проверки и подтверждения данных полицией.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли найти информацию по инциденту.
Козырьки прикрывают от осадков входы в коммерческие помещения, которые расположены в цокольном этаже делового комплекса «Инские холмы». В начале года здесь сдали вторую очередь, а 11 мая открыли пешеходный мост через улицу Большевистскую: журналисты НГС побывали в комплексе.