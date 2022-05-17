СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 63.44
eur 65.82
Тема дняНаплыв пациентов в детский травмпункт
Все новости
Все новости
Подробности

Вандалы разбили дорогие стеклянные козырьки в новосибирском ЖК — их ищут по видео, обещают вознаграждение

Козырьки стоят 200 тысяч рублей

1 237
Вандалы сначала украли табличку с набережной, а затем разбили дорогой стеклянный козырек

Вандалы сначала украли табличку с набережной, а затем разбили дорогой стеклянный козырек

Поделиться

Утром 15 мая два парня разбили стеклянные козырьки в новом комплексе «Инские холмы» на улице Большевистской — управляющая компания объявила вознаграждение за информацию о вандалах.

Инцидент произошел в 07:14 утра в воскресенье. По информации управляющей компании, стоимость одного стеклянного козырька — около 100 тысяч рублей.

Парни пришли в комплекс с набережной по новому мосту — его открыли для горожан за несколько дней до этого

Парни пришли в комплекс с набережной по новому мосту — его открыли для горожан за несколько дней до этого

Поделиться

— Табличку «Осторожно, опасность» они сорвали с набережной. Полопали шарики на мосту с церемонии открытия. Пытались раскачать буквы из металла в центре квартала. Были изгнаны охранником, потом вернулись и разбили навесы, — рассказали журналисту НГС в УК «Инские холмы».

Компания написала заявление в полицию, но найти хулиганов пытается и самостоятельно: за установление личности парней, попавших на запись камер видеонаблюдения, УК предложила вознаграждение в 30 тысяч рублей — их выплатят после проверки и подтверждения данных полицией.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли найти информацию по инциденту.

Козырьки прикрывают от осадков входы в коммерческие помещения, которые расположены в цокольном этаже делового комплекса «Инские холмы». В начале года здесь сдали вторую очередь, а 11 мая открыли пешеходный мост через улицу Большевистскую: журналисты НГС побывали в комплексе.

По теме (6)

Большевистскаявандализм«Инские холмы»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2