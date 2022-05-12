Новосибирца, залившего крыльцо мэрии желто-синей краской, оштрафовали на 93 тысячи

Центральный районный суд Новосибирска дважды оштрафовал новосибирца, который облил желтой и синей краской крыльцо мэрии. Его признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Оба постановления о штрафах по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ появились на сайте суда сегодня, 12 мая. Сумма первого штрафа составила 48 тысяч рублей, второго — 45 тысяч. Постановления в законную силу не вступили.

По данным картотеки суда, еще один протокол по этой же статье в отношении сибиряка рассмотрят 26 мая.