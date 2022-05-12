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Тема дняШтраф для вылившего краску на крыльцо мэрии
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Спецоперация на Украине

Новосибирца, залившего крыльцо мэрии желто-синей краской, оштрафовали на 93 тысячи

Постановление суда пока не вступило в силу

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Еще один протокол рассмотрят в конце мая

Еще один протокол рассмотрят в конце мая

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Центральный районный суд Новосибирска дважды оштрафовал новосибирца, который облил желтой и синей краской крыльцо мэрии. Его признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Оба постановления о штрафах по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ появились на сайте суда сегодня, 12 мая. Сумма первого штрафа составила 48 тысяч рублей, второго — 45 тысяч. Постановления в законную силу не вступили.

По данным картотеки суда, еще один протокол по этой же статье в отношении сибиряка рассмотрят 26 мая.

О задержании Станислава К. сообщал в своем телеграм-канале мэр Анатолий Локоть.

— Лучшим наказанием стали бы принудительные работы по устранению последствий своей выходки, — написал тогда в своем телеграм-канале мэр.

Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа. Для граждан он составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

33-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС Российской Федерации.

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штрафсуддискредитация Вооруженных сил РФ
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