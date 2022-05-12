Новосибирца, залившего крыльцо мэрии желто-синей краской, оштрафовали на 93 тысячи
Постановление суда пока не вступило в силу
Центральный районный суд Новосибирска дважды оштрафовал новосибирца, который облил желтой и синей краской крыльцо мэрии. Его признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
Оба постановления о штрафах по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ появились на сайте суда сегодня, 12 мая. Сумма первого штрафа составила 48 тысяч рублей, второго — 45 тысяч. Постановления в законную силу не вступили.
По данным картотеки суда, еще один протокол по этой же статье в отношении сибиряка рассмотрят 26 мая.
О задержании Станислава К. сообщал в своем телеграм-канале мэр Анатолий Локоть.
— Лучшим наказанием стали бы принудительные работы по устранению последствий своей выходки, — написал тогда в своем телеграм-канале мэр.
Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа. Для граждан он составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
33-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС Российской Федерации.