Мужчина вырывал сумки у пожилых женщин на Первомайке, одну покалечил. Ему грозит до 8 лет тюрьмы
Однажды он даже украл золотое кольцо у родной дочери
50-летний житель Первомайского района Новосибирска нападал на пожилых женщин и вырывал у них сумки. Одна из жертв получила вывих плечевого сустава. Нападения произошли в декабре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сейчас новосибирца обвиняют в разбойном нападении и четырех грабежах (
Мобильные телефоны грабитель сдавал в ломбард или продавал на улице, деньги и другие ценные вещи оставлял себе, остальное выбрасывал.
Жертвами злоумышленника стали пожилые женщины от 67 до 77 лет. Одна из них получила вывих плечевого сустава (вред средней тяжести).
Также в феврале 2021 года мужчина украл у своей 19-летней дочери золотое кольцо, которое заложил в ломбард.
Сейчас нападавший находится под стражей. Свою вину мужчина признал частично. Он отрицает свою причастность к двум преступлениям из пяти. Также он заявил, что не наносил травму одной из потерпевших. Экспертиза показала, что обвиняемый зависим от наркотиков.
За совершение наиболее тяжкого из преступлений (
В апреле следователи завершили расследование громкого двойного убийства в Чановском районе Новосибирской области. 58-летнего мужчину обвинили в смерти бывшей супруги и 8-летней дочери.