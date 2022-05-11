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Мужчина вырывал сумки у пожилых женщин на Первомайке, одну покалечил. Ему грозит до 8 лет тюрьмы

Однажды он даже украл золотое кольцо у родной дочери

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50-летний житель Первомайского района нападал на женщин от 67 до 77 лет

50-летний житель Первомайского района нападал на женщин от 67 до 77 лет

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50-летний житель Первомайского района Новосибирска нападал на пожилых женщин и вырывал у них сумки. Одна из жертв получила вывих плечевого сустава. Нападения произошли в декабре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас новосибирца обвиняют в разбойном нападении и четырех грабежах (ч. 1 ст. 162, п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161 УК РФ). Все эпизоды произошли с 5 по 9 декабря 2021 года на Первомайке. Каждый раз преступник силой вырывал сумки у женщин и убегал.

Мобильные телефоны грабитель сдавал в ломбард или продавал на улице, деньги и другие ценные вещи оставлял себе, остальное выбрасывал.

Жертвами злоумышленника стали пожилые женщины от 67 до 77 лет. Одна из них получила вывих плечевого сустава (вред средней тяжести).

Также в феврале 2021 года мужчина украл у своей 19-летней дочери золотое кольцо, которое заложил в ломбард.

Сейчас нападавший находится под стражей. Свою вину мужчина признал частично. Он отрицает свою причастность к двум преступлениям из пяти. Также он заявил, что не наносил травму одной из потерпевших. Экспертиза показала, что обвиняемый зависим от наркотиков.

За совершение наиболее тяжкого из преступлений (ч. 1 ст. 162 УК РФ, разбой) ему грозит до 8 лет лишения свободы. Заместитель прокурора Первомайского района Новосибирска Сергей Коржов утвердил обвинительное заключение. Материалы уголовного дела переданы в Первомайский районный суд Новосибирска.

В апреле следователи завершили расследование громкого двойного убийства в Чановском районе Новосибирской области. 58-летнего мужчину обвинили в смерти бывшей супруги и 8-летней дочери.

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