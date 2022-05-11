Мужчина вырывал сумки у пожилых женщин на Первомайке, одну покалечил. Ему грозит до 8 лет тюрьмы

За совершение наиболее тяжкого из преступлений ( ч. 1 ст. 162 УК РФ, разбой) ему грозит до 8 лет лишения свободы. Заместитель прокурора Первомайского района Новосибирска Сергей Коржов утвердил обвинительное заключение. Материалы уголовного дела переданы в Первомайский районный суд Новосибирска.

В апреле следователи завершили расследование громкого двойного убийства в Чановском районе Новосибирской области. 58-летнего мужчину обвинили в смерти бывшей супруги и 8-летней дочери.

