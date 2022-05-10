Иномарка сбила женщину и 8-летнего ребенка на нерегулируемой «зебре» в Новосибирске
Пострадавших увезли в больницу
Вечером в понедельник, 9 мая, в Ленинском районе иномарка сбила женщину и ребенка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавших увезли в больницу.
— В 20:47 водитель 1962 года рождения на автомобиле Ford Focus двигался по межквартальному проезду со стороны улицы Планировочная в сторону улицы Котовского. В пути следования у дома № 78 по улице микрорайон Горский допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
В ДТП пострадали 46-летняя женщина и 8-летний мальчик. С телесными повреждениями их увезли в больницу. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.
Вечером 7 мая в Октябрьском районе иномарка насмерть сбила пешехода.