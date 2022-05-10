СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняФейерверк и артиллерийский салют в честь 9 Мая
Все новости
Все новости

Иномарка сбила женщину и 8-летнего ребенка на нерегулируемой «зебре» в Новосибирске

Пострадавших увезли в больницу

2
Инцидент произошел в Ленинском районе

Инцидент произошел в Ленинском районе

Поделиться

Вечером в понедельник, 9 мая, в Ленинском районе иномарка сбила женщину и ребенка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавших увезли в больницу.

— В 20:47 водитель 1962 года рождения на автомобиле Ford Focus двигался по межквартальному проезду со стороны улицы Планировочная в сторону улицы Котовского. В пути следования у дома № 78 по улице микрорайон Горский допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В ДТП пострадали 46-летняя женщина и 8-летний мальчик. С телесными повреждениями их увезли в больницу. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

Вечером 7 мая в Октябрьском районе иномарка насмерть сбила пешехода.

По теме 5

ГИБДДДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2