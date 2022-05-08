Музей бересты загорелся в Новосибирске — из здания эвакуировали троих детей
Пожар вспыхнул в подвале, дым попал в подъезд
Вечером 8 мая в Центральном районе Новосибирска загорелся дом на Свердлова, 21. Там находится музей «Сибирская береста».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 17:08. Очевидцы сообщили о дыме из подвала.
— Прибытие 17:15. Подвал разделен на 2 секции, горение происходит в одной из секций. Из подвала — черный дым, в подъезде — задымление незначительное, — сообщили в МЧС.
Площадь горения составила 20 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей, их состояние удовлетворительное.
— При помощи спасательного устройства спасено 8 человек. В 18:06 открытое горение ликвидировано, — добавили в МЧС.
Сегодня утром эвакуация прошла в бизнес-центре STALIN-HOUSE. В здании загорелся один из офисов.