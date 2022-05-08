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5 человек пострадали после взрыва газового баллона в Новосибирском районе

Сейчас они в ожоговом отделении областной больницы

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Взрыв случился в дачном обществе

Взрыв случился в дачном обществе

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Вчера вечером на даче в СНТ «Аист» под Новосибирском взорвался газовый баллон. Пострадали 5 человек, 4 — сейчас в больнице.

Как сообщили в региональном МЧС, в 21:46 им сообщили о «воспламенении газовоздушной смеси без последующего горения в помещении дачного дома в Новосибирском районе».

— Там произошел хлопок газовоздушной смеси, вероятнее всего, травил газовый баллон, — уточнили они ТАСС.

В результате пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы, одна женщина от госпитализации отказалась.

— В настоящее время всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Предполагаемая причина — утечка газа из бытового газового баллона, — добавили спасатели.

На место происшествия привлекались 17 человек, 6 единиц техники.

НГС отправил запрос в региональный Минздрав, чтобы уточнить, в каком состоянии находятся пострадавшие.

В марте на Барабинской ТЭЦ произошел взрыв. Как объяснили в компании, примерно вечером произошел выброс угольной пыли из пылесистемы одного из котлов ТЭЦ. Проблему устранили за полчаса, но сотрудник ТЭЦ получил ожоги 40% поверхности тела и был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивали как тяжелое. Там мужчина скончался.

Обновлено: в Минздраве уточнили, что двое пострадавших — в тяжелом состоянии, в реанимации. Еще двое — в обычном отделении.

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