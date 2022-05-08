5 человек пострадали после взрыва газового баллона в Новосибирском районе
Сейчас они в ожоговом отделении областной больницы
Вчера вечером на даче в СНТ «Аист» под Новосибирском взорвался газовый баллон. Пострадали 5 человек, 4 — сейчас в больнице.
Как сообщили в региональном МЧС, в 21:46 им сообщили о «воспламенении газовоздушной смеси без последующего горения в помещении дачного дома в Новосибирском районе».
— Там произошел хлопок газовоздушной смеси, вероятнее всего, травил газовый баллон, — уточнили они ТАСС.
В результате пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы, одна женщина от госпитализации отказалась.
— В настоящее время всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Предполагаемая причина — утечка газа из бытового газового баллона, — добавили спасатели.
На место происшествия привлекались 17 человек, 6 единиц техники.
НГС отправил запрос в региональный Минздрав, чтобы уточнить, в каком состоянии находятся пострадавшие.
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