5 человек пострадали после взрыва газового баллона в Новосибирском районе

Вчера вечером на даче в СНТ «Аист» под Новосибирском взорвался газовый баллон. Пострадали 5 человек, 4 — сейчас в больнице.

Как сообщили в региональном МЧС, в 21:46 им сообщили о «воспламенении газовоздушной смеси без последующего горения в помещении дачного дома в Новосибирском районе».

— Там произошел хлопок газовоздушной смеси, вероятнее всего, травил газовый баллон, — уточнили они ТАСС.

В результате пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы, одна женщина от госпитализации отказалась.