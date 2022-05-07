Мусор и заброшенное здание загорелись в Октябрьском районе Новосибирска — в результате пожара сгорела баня
Пожар мог перекинуться на стоящие рядом здания
В Новосибирске вечером 7 мая в Октябрьском районе загорелись мусор и заброшенное здание. Сообщение в МЧС поступило в 19:05, в 19:10 сотрудники МЧС уже были на месте происшествия.
— Существовала угроза перехода пожара на рядом расположенные жилые дома и отдельно стоящие гаражи. Пожарно-спасательные подразделения одновременно с защитой соседних строений подали стволы для тушения горящего здания. За 16 минут пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространения огня, еще 12 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения. Всего реагировали 12 человек и три единицы техники, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожар был на площади 200 кв. метров, в том числе 50 кв. метров горел мусор. По оперативной информации, огонь повредил неэксплуатируемое строение и баню на соседнем участке.
— Вместе с тем пожарные проверили горевшее строение, соседнюю баню и гаражи на наличие людей и скрытых очагов горения. Информация о пострадавших и погибших не поступала. На месте происшествия также дежурят сотрудники полиции, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.
В Новосибирском районе 7 мая в 3 часа ночи загорелся склад пиломатериалов в поселке Сосновка. Ночью был сильный ветер, огонь быстро распространился и мог перекинуться на соседние жилые здания. Сотрудники МЧС несколько часов тушили открытый огонь.