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Склад пиломатериалов загорелся под Новосибирском — в здании была тонна дизельного топлива

Сотрудники МЧС тушили огонь несколько часов

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В пожаре никто не пострадал

В пожаре никто не пострадал

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В Новосибирском районе 7 мая в 3 часа ночи загорелся склад пиломатериалов в поселке Сосновка. Ночью был сильный ветер, огонь быстро распространился и мог перекинуться на соседние жилые здания. Сотрудники МЧС несколько часов тушили открытый огонь.

— Ликвидация пожара осложнялась высокой температурой, большой площадью, наличием внутри склада одной тонны дизельного топлива. Огнеборцы создали два боевых участка, для бесперебойной подачи воды установили мотопомпу на ближайший водоисточник, а также организовали тушение посредством подвоза воды, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, на усиление были направлены дополнительные силы. Открытое горение удалось потушить в 08:28 утра. В пожаре никто не пострадал. В результате повреждены склад пиломатериалов, здание сырзавода и строительные материалы на общей площади 1535 квадратных метров.

— Причину и обстоятельства возникновения крупного пожара предстоит установить дознавателям МЧС России. На месте происшествия работали 49 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России 31 человек и 8 единиц техники, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Спасатели продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций, чтобы исключить тление и возобновление возгорания.

Вечером 4 мая в селе Новый Шарап в Ордынском районе Новосибирской области загорелась ферма. В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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