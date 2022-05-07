Склад пиломатериалов загорелся под Новосибирском — в здании была тонна дизельного топлива
Сотрудники МЧС тушили огонь несколько часов
В Новосибирском районе 7 мая в 3 часа ночи загорелся склад пиломатериалов в поселке Сосновка. Ночью был сильный ветер, огонь быстро распространился и мог перекинуться на соседние жилые здания. Сотрудники МЧС несколько часов тушили открытый огонь.
— Ликвидация пожара осложнялась высокой температурой, большой площадью, наличием внутри склада одной тонны дизельного топлива. Огнеборцы создали два боевых участка, для бесперебойной подачи воды установили мотопомпу на ближайший водоисточник, а также организовали тушение посредством подвоза воды, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности, на усиление были направлены дополнительные силы. Открытое горение удалось потушить в 08:28 утра. В пожаре никто не пострадал. В результате повреждены склад пиломатериалов, здание сырзавода и строительные материалы на общей площади
— Причину и обстоятельства возникновения крупного пожара предстоит установить дознавателям МЧС России. На месте происшествия работали
Спасатели продолжают проливку и разбор сгоревших конструкций, чтобы исключить тление и возобновление возгорания.
Вечером 4 мая в селе Новый Шарап в Ордынском районе Новосибирской области загорелась ферма. В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.