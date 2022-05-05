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Ушел после школы с двумя друзьями: 11-летний мальчик пропал в Новосибирске

Ранее ребенок уже уходил из дома

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Мальчик может находиться в любом районе города

Мальчик может находиться в любом районе города

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В Новосибирске пропал 11-летний Никита Рыдзевский. Вчера, 4 мая, он ушел из школы с друзьями, но домой не вернулся. Сегодня утром к его поискам приступил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— Мальчик вчера пришел в школу. После школы ушел в неизвестном направлении. По информации от инспекторов ПДН, ранее ребенок уходил. Вчера он ушел не один, а с двумя своими друзьями, которые также периодически уходят из дома. О том, что они ушли втроем, нам известно от сотрудников полиции. О пропаже двух других детей к нам в поисковый отряд не заявляли. Есть свидетельства, что он активно передвигался по разным районам города, поэтому может находиться в любом районе, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы мальчика: рост 146 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые. Был одет в черную куртку с желтыми кругами, синие штаны, черные кроссовки. При себе имеет черный рюкзак.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8 800 700–54–52 или 112.

В конце апреля в Новосибирске пропала 14-летняя девочка, которая собиралась поехать в больницу.

пропал ребенок«ЛизаАлерт»
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