Крупный пожар произошел в Красноярске — загорелись полиэтиленовые отходы производства

В Красноярске произошел крупный пожар, от которого черный столб дыма виден из разных районов города.

Как сообщает NGS24.RU со ссылкой на местное МЧС, горят полиэтиленовые отходы производства на территории ООО «Александрия». Пострадавших в пожаре нет, но огонь охватывает всё большие площади — за время тушения он вырос с 200 квадратных метров до 600. К 12:28 его локализовали. На месте работают 26 человек и 6 единиц техники.