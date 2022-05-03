Крупный пожар произошел в Красноярске — загорелись полиэтиленовые отходы производства
Рядом находится ветеринарная клиника
В Красноярске произошел крупный пожар, от которого черный столб дыма виден из разных районов города.
Как сообщает NGS24.RU со ссылкой на местное МЧС, горят полиэтиленовые отходы производства на территории ООО «Александрия». Пострадавших в пожаре нет, но огонь охватывает всё большие площади — за время тушения он вырос с 200 квадратных метров до 600. К 12:28 его локализовали. На месте работают 26 человек и 6 единиц техники.
Как уточняют наши коллеги, на место выехала лаборатория Минэкологии Красноярского края для замеров загрязнений воздуха.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Александрия» специализируется на производстве и торговле пластмассовых изделий. Единственным учредителем и директором компании является Александр Махнев. По итогу 2020 года выручка «Александрии» составила 8,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 372 тысячи.