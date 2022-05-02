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Двое парней пристегнули себя наручниками друг к другу — пришлось вызывать спасателей

Мужчины забыли про ключи

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Компания весело проводила время, пока парни поняли, что не могут обойтись без помощи спасателей

Компания весело проводила время, пока парни поняли, что не могут обойтись без помощи спасателей

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Ранним утром 2 мая в квартире на улице Трикотажная в Дзержинском районе Новосибирска двое парней пристегнули себя наручниками друг к другу, забыв про ключи. В итоге им пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает МАСС.

— Сегодня рано утром на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок с просьбой снять наручники. Двое молодых людей в компании девушек ради развлечения пристегнули себя наручниками, но, как выяснилось позже, ключей дома не оказалось, — сказано в сообщении.

Пока спасатели ехали на вызов, один из пленников 1998 года рождения отверткой раскрыл свой наручник. Второй наручник распилили прибывшие сотрудники МАСС.

Сотрудники МАСС распилили наручники, освободив мужчин

Сотрудники МАСС распилили наручники, освободив мужчин

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В Новосибирске 29 апреля ночью двое неизвестных проникли в офис станции техобслуживания «Автовинтаж» в Заельцовском районе. Они взломали сейф и украли из него почти 300 тысяч рублей.

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МАССнаручникиулица Трикотажная
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