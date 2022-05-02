Двое парней пристегнули себя наручниками друг к другу — пришлось вызывать спасателей

Ранним утром 2 мая в квартире на улице Трикотажная в Дзержинском районе Новосибирска двое парней пристегнули себя наручниками друг к другу, забыв про ключи. В итоге им пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает МАСС.

— Сегодня рано утром на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок с просьбой снять наручники. Двое молодых людей в компании девушек ради развлечения пристегнули себя наручниками, но, как выяснилось позже, ключей дома не оказалось, — сказано в сообщении.

Пока спасатели ехали на вызов, один из пленников 1998 года рождения отверткой раскрыл свой наручник. Второй наручник распилили прибывшие сотрудники МАСС.