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Под Новосибирском из реки достали затонувший экскаватор — на это потребовалась неделя

Тросы, которыми пытались достать тяжелую технику, рвались

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Водитель экскаватора сначала пытался выбраться вместе с техникой, но без эвакуации обойтись не удалось

Водитель экскаватора сначала пытался выбраться вместе с техникой, но без эвакуации обойтись не удалось

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Из Оби достали затонувший экскаватор — тяжелую технику пытались вытащить из жидкой грязи 6 дней, но тросы рвались.

Как рассказали в компании «Авто Мощь», которая эвакуировала экскаватор, частная компания в районе деревни Крутиха на границе с Новосибирской областью планировала построить причал, но работающий на берегу экскаватор начал тонуть.

— Сначала работник экскаватора попытался самостоятельно выкопать его путем самоокапывания, но поступающая вода остановила технику, — рассказал специалист по эвакуации компании «Авто Мощь» Иван Антропов.

В результате экскаватор погрузился в ил и воду почти целиком, заиливание и течение Оби мешали его достать, а тросы рвались, и техника только глубже уходила в воду. Вытащить ее удалось только на шестой день.

Несколько лет назад похожий случай произошел на пути к дачным поселкам: тогда трактор по кабину увяз в размытой дороге.

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