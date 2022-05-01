Под Новосибирском из реки достали затонувший экскаватор — на это потребовалась неделя
Тросы, которыми пытались достать тяжелую технику, рвались
Из Оби достали затонувший экскаватор — тяжелую технику пытались вытащить из жидкой грязи
Как рассказали в компании «Авто Мощь», которая эвакуировала экскаватор, частная компания в районе деревни Крутиха на границе с Новосибирской областью планировала построить причал, но работающий на берегу экскаватор начал тонуть.
— Сначала работник экскаватора попытался самостоятельно выкопать его путем самоокапывания, но поступающая вода остановила технику, — рассказал специалист по эвакуации компании «Авто Мощь» Иван Антропов.
В результате экскаватор погрузился в ил и воду почти целиком, заиливание и течение Оби мешали его достать, а тросы рвались, и техника только глубже уходила в воду. Вытащить ее удалось только на шестой день.
Несколько лет назад похожий случай произошел на пути к дачным поселкам: тогда трактор по кабину увяз в размытой дороге.