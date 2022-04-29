Пропавшего 14-летнего мальчика нашли под Новосибирском

Полиция нашла 14-летнего мальчика, пропавшего в городе Оби Новосибирской области вчера, 28 апреля . Об этом НГС сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

— После масштабного размещения ориентировки в сети Интернет и масштабного оповещение в средствах массовой информации неравнодушные граждане обратили внимание на молодого человека, позвонили на 112. Полиция приехала, обнаружила и забрала нашего потерявшегося. Найден, жив, в скоро времени будет доставлен домой, — сообщила Алеся Яблонских.

