Пропавшего 14-летнего мальчика нашли под Новосибирском
Подросток не вернулся домой после школы
Полиция нашла 14-летнего мальчика, пропавшего в городе Оби Новосибирской области вчера,
— После масштабного размещения ориентировки в сети Интернет и масштабного оповещение в средствах массовой информации неравнодушные граждане обратили внимание на молодого человека, позвонили на 112. Полиция приехала, обнаружила и забрала нашего потерявшегося. Найден, жив, в скоро времени будет доставлен домой, — сообщила Алеся Яблонских.
14-летний подросток не вернулся после школы домой.
— В день пропажи мальчик находился в школе, был конфликт с одноклассником. Ранее он уходил из дома неоднократно, — рассказывала руководитель отряда «ЛизаАлерт».
Также вчера в новосибирском Академгородке пропал