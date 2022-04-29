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Тема дняПропал 14-летний мальчик
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Пропавшего 14-летнего мальчика нашли под Новосибирском

Подросток не вернулся домой после школы

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Мальчика нашли благодаря распространению в Сети информации о его пропаже

Мальчика нашли благодаря распространению в Сети информации о его пропаже

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Полиция нашла 14-летнего мальчика, пропавшего в городе Оби Новосибирской области вчера, 28 апреля. Об этом НГС сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

— После масштабного размещения ориентировки в сети Интернет и масштабного оповещение в средствах массовой информации неравнодушные граждане обратили внимание на молодого человека, позвонили на 112. Полиция приехала, обнаружила и забрала нашего потерявшегося. Найден, жив, в скоро времени будет доставлен домой, — сообщила Алеся Яблонских.

14-летний подросток не вернулся после школы домой.

— В день пропажи мальчик находился в школе, был конфликт с одноклассником. Ранее он уходил из дома неоднократно, — рассказывала руководитель отряда «ЛизаАлерт».

Также вчера в новосибирском Академгородке пропал 12-летний мальчик. Сегодня его нашли. Мы рассказывали о его поисках в онлайн-трансляции.

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